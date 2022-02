Arénu s nejmenší kapacitou v NHL má aktuálně Winnipeg. Do stánku Canada Life Centre se na hokejový zápas vměstná maximálně 15294 diváků. V příští sezoně se však „primát“ nejmenší arény v nejlepší soutěži světa může radikálně proměnit. Tým z Arizony totiž uvažuje o provizorním přesunutí zápasů NHL do haly tamní univerzity, která pojme maximálně 5 tisíc lidí. „Je to trapné. Jedna velká noční můra,“ pronesl pod podmínkou anonymity jeden z klubových činovníků.

„Ono, jediný způsob, jak mohou dostat do haly pět tisíc lidí, je rozdat lístky zdarma 4500 z nich. Takže se toho moc nezmění,“ naťukal před pár dny posměšně na Twitter forvard Bostonu Brad Marchand. Častý kritik, co nejde pro ostré slovo daleko se podivil, že by se NHL mohla hrát v tak slabých kulisách.

Plán Arizony spočívá v tom, že by přečkala v azylu nějaký čas, než by se postavila nová multifunkční aréna v zábavní čtvrti Temple, kousek od Phoenixu. Potíž je v tom, že hala se ještě ani nezačala stavět a celý tento plán tak dostává od počátku silné trhliny. „Nebyl bych překvapen, kdyby liga v určitý moment donutila majitele klubu ke stěhování, nebo k prodeji. Kdo totiž potvrdí, že za tři nebo čtyři roky se situace promění,“ pronesl pro The Athletic pracovník jiného klubu.

Znovu se tak do popředí dostávají zvěsti o možné změně lokality. Nyní znějí asi nejsilněji od roku 1996, kdy se do Arizony přestěhoval právě klub z Winnipegu. Nejčastěji se skloňují města jako Houston, nebo Kansas. Kanaďané zase sní o znovuobnovení celku v Québecu. Přítěží pro organizaci z jihu USA je i finanční situace celé soutěže. V lize funguje přerozdělování výdělků, kdy se třetina klubů, kteří nejvíce vydělají, o peníze podělí.

Blueline: Dovede brousek Gudas víc, než ničit soupeře?

Už nyní jsou Coyotes nejméně vydělávající značkou v NHL a přesun do maličké haly by jejich situaci ještě zhoršil. „Měli by být z tohoto systému vyřazeni. Náš majitel je naštván, ostatní majitele to štve, stejně tak i hráče,“ kroutil hlavou jeden z představitelů klubu, který je z hlediska výnosů ve spodní části. I to tlačí Arizonu, aby vážně zvažovala změnu svého domova.

Celky s nejmenší hodnotou podle webu Sportico Arizona 410 milionů dolarů

Florida 520 milionů dolarů

Columbus 525 milionů dolarů

Ottawa 540 milionů dolarů

Carolina 545 milionů dolarů

Arény s nejmenší kapacitou v NHL Canada Life Centre (Winnipeg) 15,294 diváků

Prudential Centre (NJ Devils) 16,514 diváků

Gila River Arena (Arizona) 17,125 diváků

Climate Pledge Arena (Seattle) 17,151 diváků

Bridgestone Arena (Nashville) 17,159 diváků