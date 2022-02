ONLINE NHL: Mrázek s Kašem a Kämpfem proti Nečasovi, hraje i Zacha

Střídající brankář Petr Mrázek za padesát minut hry proti New Jersey inkasoval jediný gól a pomohl k obratu Toronta • Reuters

Přestávka s All-Star Game je u konce a NHL se vrací do zápasového režimu. Dnes v noci jsou v akci i čeští hráči, byť jsou na programu pouhá dvě utkání. New Jersey s Pavlem Zachou hraje v Ottawě. V brance Toronta proti Carolině s Martinem Nečasem by měl nastoupit Petr Mrázek, v útoku pak Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem. Sledujte oba zápasy ONLINE.