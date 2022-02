Nečas bral dvě asistence. Minnesota i Florida potvrdily formu

Nečas spoluhráčům připravil první dva góly. Poprvé se zapsal do statistik v 11. minutě, kdy po buly přistrčil puk obránci Bradymu Skjeiovi, jenž se prosmýkl až před brankáře Juuseho Sarose a bekhendovou střelou otevřel skóre. „Povedlo se mi docela dobře přečíst hru. Našel jsem si volný prostor, kterým jsem se s pukem dostal před branku, a bekhendem jsem prostřelil brankáře,“ popsal úvodní trefu Skjei.

Druhý gól přidal po asistenci českého útočníka v úvodu druhé třetiny Jesperi Kotkaniemi. Nečas zatáhl puk do útočného pásma, křižným pasem našel finského centra a ten nadvakrát Sarose překonal.

Nashville ve 39. minutě zásluhou Lukea Kunina snížil, ale Jaccob Slavin sekundu před koncem druhé části vrátil domácím dvoubrankové vedení. Na 4:1 zvýšil ve 47. minutě Andrej Svečnikov. Panthers šest minut před koncem odvolali brankáře a zásluhou Filipa Forsberga a Tannera Jeannota snížili na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat už nestihli, při pokračujícím risku bez gólmana inkasovali popáté a prohráli čtvrtý zápas za sebou.

„Prohráli jsme, ale při hře bez brankáře jsme dokázali odvést výbornou práci. Dostali jsme hráče do předbrankového prostoru a díky dvěma trefám jsme se dostali zpět do hry. Tento styl hry bychom měli přenést do dalšího zápasu,“ komentoval závěr zápasu Forsberg.

Florida potvrdila na ledě Minnesoty dobrou formu a vyhrála osmý z posledních deseti zápasů. O polovinu gólů Panthers se zasloužil Mason Marchment. „Jsem rád, že se mu povedlo vstřelit hattrick. Už v Columbusu dal dva góly a měl několik zajímavých příležitostí, aby se prosadil i potřetí, ale nepadlo mu to tam,“ řekl trenér Panthers Andrew Brunette. „V posledních zápasech hraje s obrovským sebevědomím. Je výborný na puku a vyhoví si se spoluhráči. Z toho plynou jeho góly,“ pokračoval.

Dvě asistence si připsal Jonathan Huberdeau. Nejproduktivnější hráč Panthers s 51 gólovými přihrávkami vládne celé NHL a s 68 body se dotáhl v čele produktivity soutěže na vedoucí edmontonské duo Leon Draisaitl, Connor McDavid. Kanadský útočník se stal prvním hráčem v historii Panthers, který nasbíral více než 50 asistencí ve třech sezonách. Dvakrát se to v dresu Floridy podařilo Ollimu Jokinenovi a Aleksanderu Barkovovi.

Povedeným výkonem oslavil stý zápas v NHL nejproduktivnější hráč Minnesoty Kirill Kaprizov. Gól a asistence ruského útočníka ale vysokou prohru Wild neodvrátily. Obránce Floridy Radko Gudas odehrál 20 minut a zaznamenal jeden kladný bod za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

V zápase Dallasu s Chicagem se čeští hokejisté neprosadili. Stars s Radkem Faksou porazili Kubalíkovy Blackhawks 1:0 po samostatných nájezdech a vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů.

Ve druhém utkání za Vegas po předchozí téměř roční pauze vynucené potížemi se zády a operací si připsal první bod Jack Eichel. Pětadvacetiletý americký útočník, který přišel do týmu Golden Knights už loni v listopadu z Buffala, kde hrál šest let a byl kapitánem týmu, asistoval v domácím zápase proti Los Angeles u gólu Maxe Paciorettyho na 3:2. Golden Knights ale o vedení přišli, podlehli Kings 3:4 v prodloužení a prodloužili čekání na výhru na tři zápasy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:24. Skjei, 25:14. Kotkaniemi, 39:59. Slavin, 46:43. A. Svečnikov, 59:19. A. Svečnikov Hosté: 38:38. Kunin, 54:37. F. Forsberg, 57:49. Jeannot Sestavy Domácí: F. Andersen (Raanta) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Brendan Smith, Cole – A. Svečnikov, Aho (A), T. Teräväinen – M. Nečas, Trocheck, Lorentz – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Jarvis, Kotkaniemi, Martinook. Hosté: Saros (Rittich) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Benning, Borowiecki – Duchene, Mikael Granlund (A), F. Forsberg – Kunin, Johansen, Tolvanen – Jeannot, Sissons, Trenin – Tomasino, McCarron, Cole Smith. Rozhodčí McIsaac, Luxmore – Pancich, Johnson. Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 911. diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:07. Kaprizov, 49:42. Zuccarello Hosté: 10:02. Marchment, 12:29. Marchment, 28:38. Duclair, 41:41. Ekblad, 53:18. Verhaeghe, 54:33. Marchment Sestavy Domácí: C. Talbot (Kähkönen) – J. Brodin, Goligoski, Jordie Benn, Spurgeon, Merrill, D. Kulikov – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – Greenway, J. Eriksson Ek, M. Foligno – Boldy, F. Gaudreau, K. Fiala – Dewar, N. Sturm, Duhaime. Hosté: Bobrovskij (J. Johansson) – Weegar, Ekblad, Forsling, Gudas, Lucas Carlsson, Montour – Verhaeghe, Barkov, Duclair – Huberdeau, S. Bennett, Hörnqvist – Marchment, A. Lundell, S. Reinhart – Lomberg, Luostarinen, Acciari. Rozhodčí South, Walsh – Gibbons, Cherrey Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 18 300 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: . Peterson Sestavy Domácí: M.-A. Fleury (Söderblom) – S. Jones, de Haan, C. Murphy (A), C. Jones, McCabe, Regula – P. Kane (A), L. Reichel, Hagel – D. Strome, Dach, DeBrincat (A) – Lafferty, Borgström, D. Kubalík – Entwistle, R. Carpenter, Kurashev. Hosté: Oettinger (Holtby) – M. Heiskanen (A), R. Suter, J. Klingberg (A), Lindell, Hakanpää, Harley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Gurjanov, Seguin, Jamie Benn (C) – Kiviranta, Glendening, M. Raffl – A. Radulov, Peterson, Faksa. Rozhodčí Lee, Hanson – MacPherson, Apperson Stadion United Center, Chicago Návštěva 19 845 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:11. Pacioretty, 15:06. R. Smith, 26:33. Pacioretty Hosté: 15:34. Athanasiou, 20:30. A. Kempe, 37:17. Danault, 62:18. A. Kempe Sestavy Domácí: Brossoit (Lo. Thompson) – Hague, Pietrangelo (A), McNabb (A), Theodore, B. Hutton, Coghlan – Pacioretty, Eichel, Stephenson – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Janmark, N. Roy, Dadonov – W. Carrier, B. Howden, Kolesar. Hosté: Quick (C. Petersen) – M. Anderson, Doughty (A), O. Määttä, M. Roy, Björnfot, Durzi – Iafallo, Kopitar (C), A. Kempe – T. Moore, Danault, Arvidsson – Byfield, D. Brown (A), B. Lemieux – B. Lizotte, Kaliyev, Athanasiou. Rozhodčí Dunning, Kozari – Deschamps, Gawryletz Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 238 diváků