ONLINE NHL: Pastrňák proti Krakenům. V akci Hertl, Voráček a Zacha

Rozjetý David Pastrňák v posledních dvou zápasech nasázel tři branky. Naposledy dvěma góly sestřelil nejlepší tým NHL Colorado. Naváže na to dnes v noci proti Seattlu a přidá se k němu i Tomáš Nosek? V dalších sedmi zápasech se pak představí Jakub Voráček, Radko Gudas, Filip Chytil, Michal Kempný, Ondřej Kaše, David Kämpf, Radek Faksa a Tomáš Hertl. Do branky Toronta by mohl dnes nastoupit Petr Mrázek. Sledujte ONLINE z nočních zápasů.