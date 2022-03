Vejmelka vychytal Colorado, Vaněček má nulu! Pastrňák se dvakrát trefil

Vaněček chytal v NHL od začátku zápasu poprvé od 1. února, kdy se zranil v Pittsburghu v horní části těla. Nejvíce práce měl v posledních dvou třetinách, ve kterých zastavil třicet střel včetně sólového úniku Martina Nečase. Český útočník nepřelstil svého krajana za stavu 1:0 bekhendovou kličkou.

Pod výhru Washingtonu se podepsal 763. trefou Alexandr Ovečkin, který dal ve 36. minutě třetí gól týmu a v historické tabulce střelců ztrácí tři branky na třetího Jaromíra Jágra.

Vejmelka inkasoval jako první, ve 26. minutě mu prošla za záda střela Devona Toewse zpoza levého kruhu, kterou přes clonící hráče dobře neviděl. Ještě v prostřední třetině vyrovnal zblízka Loui Eriksson a v čase 45:27 rozhodl povedeným průnikem i blafákem Nick Schmaltz. Francouz kryl 27 střel, Vejmelka byl v souboji s nejlepším týmem NHL vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Pastrňák vstřelil obě branky ve třetí třetině. Český útočník nejdříve udeřil z úniku a z dorážky vlastní střely zvýšil na 3:1. Druhou trefou zpečetil při hře Vegas bez brankáře výhru Bostonu a s 31 góly je šestým nejlepším střelcem sezony. Havířovský rodák zároveň bodoval v sedmému utkání v řadě (7+4) a stal se třetí hvězdou zápasu. Hlavním strůjcem vítězství byl Craig Smith, který vsítil první dvě branky zápasu a v 55. minutě zkompletoval hattrick.

Po úvodní třetině, ve které Chicago ztratilo vedení 1:0 a 2:1, se čekalo na gól až do 43. minutě. Obstaral ho Kubalík, který potrestal pohotovou ranou bez přípravy špatnou rozehrávku brankáře Mikka Koskinena a upravil skóre na 3:2. Vypadalo to, že by trefa českého útočníka mohla být vítězná, ale Evander Kane zařídil v čase 59:10 svou druhou trefou v zápase prodloužení. To rozhodl Alex DeBrincat.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:20. Bellemare Hosté: 03:46. D. Heinen, 06:27. Crosby, 37:08. B. McGinn, 45:14. Malkin, 53:54. Guentzel Sestavy Domácí: Vasilevskij (B. Elliott) – Sergačjov, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), Šustr, Rutta – Kučerov, B. Point, Palát – M. Joseph, Stamkos (C), Killorn – T. Raddysh, Cirelli, Colton – Perry, Bellemare, Maroon. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kasperi Kapanen, Malkin (A), D. Heinen – Rodrigues, J. Carter, B. McGinn – D. Simon, Boyle, Aston-Reese. Rozhodčí W. McCauley, B. Meier Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:04. Marchment, 43:09. Hörnqvist, 43:21. Lomberg Hosté: Sestavy Domácí: Bobrovskij (J. Johansson) – Ekblad (A), Weegar, Gudas, Forsling, Montour, Lucas Carlsson – Marchment, Barkov (C), Verhaeghe – Duclair, S. Bennett, Huberdeau (A) – S. Reinhart, A. Lundell, Vatrano – Hörnqvist, Luostarinen, Lomberg. Hosté: A. Forsberg (M. Murray) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Holden, J. Brown, Brännström – Sanford, Norris, B. Tkachuk (C) – C. Brown (A), Stützle, Formenton – Ennis, Colin White, N. Paul – Watson, Gambrell, P. Kelly. Rozhodčí Hanson, Brenk – Daisy, Murray. Stadion FLA Live Arena, Sunrise Návštěva 16 499. diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:49. Laughton, 13:16. P. Brown, 25:07. Konecny, 39:14. J. van Riemsdyk Hosté: 11:50. Hartman, 19:56. F. Gaudreau, 29:04. Hartman, 52:16. Boldy, 52:41. J. Brodin Sestavy Domácí: Hart (M. Jones) – Braun, Provorov (A), Ristolainen, Sanheim, Seeler, Yandle – Atkinson, Giroux (C), Farabee – Konecny, Laughton (A), Lindblom – Mayhew, Brassard, J. van Riemsdyk – MacEwen, P. Brown, Willman. Hosté: C. Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Goligoski, D. Kulikov, J. Brodin, Addison, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, F. Gaudreau, K. Fiala – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek (A), Duhaime – Bjugstad, N. Sturm, Dewar. Rozhodčí Dwyer, Hebert – Berg, Tobias Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 13 876 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:33. Kuzněcov, 28:30. Fehérváry, 35:05. Ovečkin, 59:02. D. Orlov Hosté: Sestavy Domácí: Vaněček (Fucale) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Mantha – Sprong, Eller, McMichael – Hathaway, N. Dowd, Sheary. Hosté: F. Andersen (Raanta) – Slavin (A), Bear, Pesce, Skjei, Chatfield, Cole – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – M. Nečas, Trocheck, Kotkaniemi – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Lorentz, Stepan, Martinook (A). Rozhodčí Furlatt, Lee – Murchison, Nagy Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:37. Dobson, 38:20. Palmieri, 41:49. Beauvillier Hosté: 27:19. B. Hunt, 31:50. J. T. Miller, 49:34. Höglander, 50:19. Podkolzin Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Mayfield, Pelech, Dobson, Greene, Pulock, Aho – Beauvillier, Nelson, A. Lee (C) – Palmieri, Pageau, Parise – Wahlstrom, Bailey (A), Bellows – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Demko (Halák) – T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, Hamonic, B. Hunt – Boeser, J. T. Miller (A), Pearson – Garland, Elias Pettersson, Höglander – Chiasson, Horvat (C), Podkolzin – Motte, Lammikko, Highmore. Rozhodčí Luxmore, Rehman – MacPherson, Baker Stadion UBS Arena, New York Návštěva 16 412 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:34. Lafferty, 16:55. P. Kane, 42:49. D. Kubalík, 62:23. DeBrincat Hosté: 14:35. Draisaitl, 19:26. E. Kane, 59:10. E. Kane Sestavy Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy (A), C. Jones, McCabe, R. Stillman – P. Kane (A), D. Strome, D. Kubalík – T. Johnson, J. Toews (C), DeBrincat – Entwistle, Dach, Hagel – Lafferty, R. Carpenter, Kurashev. Hosté: Koskinen (M. Smith) – Barrie, Nurse (A), Bouchard, Keith, Ceci, Lagesson, Niemeläinen – Hyman, McDavid (C), Foegele – Yamamoto, Draisaitl (A), E. Kane – D. Ryan, R. McLeod, Benson – Devin Shore, B. Malone. Rozhodčí South, MacDougall – Pancich, Cormier Stadion United Center, Chicago Návštěva 19 688 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:34. Eichel, 56:38. Marchessault Hosté: 13:18. Craig Smith, 31:03. Craig Smith, 48:14. Pastrňák, 54:39. Craig Smith, 58:20. Pastrňák Sestavy Domácí: Lehner (Brossoit) – B. Hutton, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Stephenson, Eichel, Dadonov – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – W. Carrier, N. Roy, Amadio – J. Röndbjerg, B. Howden, Kolesar. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy, M. Reilly, Grzelcyk, Carlo, Forbort, Clifton – B. Marchand, Bergeron, DeBrusk – T. Hall, Haula, Pastrňák – Frederic, Coyle, Craig Smith – N. Foligno, T. Nosek, Frödén. Rozhodčí Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 109 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:06. Coleman, 32:08. J. Gaudreau, 35:40. Mangiapane, 59:33. E. Lindholm Hosté: 19:34. Petry, 37:44. Suzuki, 44:38. Chiarot, 57:15. M. Hoffman, 61:03. Chiarot Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Coleman, Backlund (A), Mangiapane – Toffoli, Monahan (A), Lucic – B. Ritchie, B. Richardson, T. Lewis. Hosté: A. Hammond (Montembeault) – Chiarot (A), A. Romanov, Petry (A), Kulak, Ch. Wideman, Clague – Josh Anderson, Suzuki, Caufield – B. Gallagher (A), Dauphin, M. Hoffman – Lehkonen, Evans, R. Pitlick – Pezzetta, Poehling, Armia. Rozhodčí Ch. Schlenker, P. Lambert – T. Gawryletz, M. Shewczyk. Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16 288 diváků