Když Čech vytlačí Čecha. Vrána je blízko návratu, ovlivní Zadinovu pozici

Září 2021. Vedení Detroitu hlásí z přípravného kempu před novou sezonou NHL tuze nepříjemnou novinu. Posila z konce loňského ročníku, český střelec Jakub Vrána, musí na operaci s ramenem. Délka rekonvalescence? Neznámá. Chvíli dokonce hrozilo, že Vrána ani nezasáhne do probíhající základní části, nakonec to ale stihne. V Detroitu se tak upraví hierarchie forvardů, což ovlivní pozici křídel. Mezi nimi i Filipa Zadinu.

Parádně nahodil svou zámořskou kariéru zpět do směru, který se od něj od mladých let očekával. Ve Washingtonu se Jakub Vrána přes tvrdou konkurenci nedokázal protlačit do prvních dvou formací, nebo na přesilovku. Konkurence Ovečkina a spol. byla příliš velkým soustem. Při uzávěrce přestupů v polovině loňského dubna však přišel zvrat.

Steve Yzerman, jenž dává do kupy pošramocené renomé detroitské značky předvedl majstrštyk, když za pod očekáváním hrajícího Anthonyho Manthu získal vysoké volby v draftu a k tomu nádavkem Vránu s Richardem Pánikem. „Když jsem se o tom dozvěděl, byl to pro mě trochu šok. Vím, že je to součást našeho sportu, ale nikdy předtím jsem to nezažil,“ popisoval šestadvacetiletý rodák z Prahy pocity po první výměně v kariéře.

Chytl se okamžitě. Za 11 zápasů nasázel osm branek a Rudá křídla si mnula ruce. „Tohle vypadá, jako kdyby Detroit oloupil Washington za bílého dne,“ psal zpětně v analýze výměny datový analytik webu The Athletic Dom Luszczyszyn. Vrána přesně zapadl do mladého jádra, které se v týmu začalo pod Yzermanem tvořit. A zároveň dostal příslib, že na něm hra bude daleko víc stát. Že dostane čas v klíčových minutách. I proto bylo zranění ramena takovou komplikací. A nejen to. Bolest přicházela hlavně při střelbě, což je činnost, která křídelníkovu hru definuje ze všeho nejvíce.

„Měl jsem s ramenem problémy už dva roky. Snažil jsem se hrát, dokud to šlo. Dělal jsem vše možné, abych to nějak zvládl, ale pak jsem se dostal do situace, kdy jsem nedokázal ani vystřelit. V tuhle chvíle je rameno ready tak na 30-40 %,“ doplnil pro klubový web. Avšak rychle dodal důležité a pro fanoušky povzbuzující slova: „Nemůžu se dočkat návratu. Tuhle sezonu budu zpátky,“ řekl.

Taková byla realita před pár dny. Před duelem s Arizonou, jenž je v plánu v noci z úterý na středu se zdá, že by mohl comeback vyjít. Pokud by se tak stalo, znamená to změnu pořádků, které se dotknou jiného českého talentu Filipa Zadiny. Šestka draftu z roku 2018 stále nedokáže držet kvalitu svých výkonů na vysoké úrovni. Má časté výkyvy, a to nejen herní, ale i bodové. V průběhu ročníku se postupně dostal až do třetí formace. Po příchodu Vrány z toho může být ještě větší propad, už nyní je Zadina projektován až ve čtvrté lajně.

Otázka samozřejmě je, zda se vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem dokáže vrátit okamžitě do své původní formy. Jisté však je, že čas k tomu dostane. Detroit nemusí nikam spěchat, účast v play off nevypadá pravděpodobně, v současné chvíli je nejpodstatnější výchova talentů.

„Máme tu mladíky, kteří tu jsou prvním rokem a hned udělali obrovský dojem. Vidíte, že tým míří správným směrem, že je v něm potenciál. A ten se bude naplňovat s nasbíranými zkušenosti. Můžeme tu dokázat velké věci,“ shrnul Vrána současnou situaci Wings. A má pravdu, výkony mladíků Lucase Raymonda nebo Moritze Seidera dávají tušit, že budoucnost je zalitá sluncem. A nejen budoucnost několika let, ale i ta aktuální. Protože na pomoc se vrací muž, jenž pořád v NHL neřekl zdaleka poslední slovo.

Nejvýše draftovaní hráči na soupisce Detroitu: Lucas Raymond (ú) 4. celkově 2020 Filip Zadina (ú) 6. celkově 2018 Moritz Seider (o) 6. celkově 2019 Jakub Vrána (ú) 13. celkově 2014 Dylan Larkin (ú) 15. celkově 2014

