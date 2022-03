Arizona vyhrála díky prvnímu hattricku Crouse, Vejmelka zůstal na střídačce

Ottawa na vlastním ledě dominovala, přestřílela Arizonu 43:15, ale na výhru nedosáhla. Senators přes chvílemi až drtivý tlak vedli v celém zápase pouze pět minut. Josh Norris ve třetí minutě otevřel skóre, Arizona ale zásluhou Crouseho v osmé minutě srovnala a v čase 9:00 čtyřiadvacetiletý útočník v přesilové hře druhým gólem otočil stav utkání.

„Nemyslím si, že bych od svého příchodu na lavičku Senators zažil zápas, ve kterém bychom herně tak dominovali. Prakticky nepřetržitě jsme drželi puk a soupeře k ničemu nepustili. Ani si nevzpomenu, kdy se soupeř, kromě gólových situací, dostal přes červenou čáru,“ řekl trenér Ottawy D.J. Smith. „Zápas rozhodla naše bídná produktivita. Z takového tlaku a tolika střel jsme prostě měli vytěžit více branek,“ dodal.

Norris v 15. minutě po čtyřech sekundách využil přesilovou hru a tvrdou ranou do horního rohu Wedgewoodovy branky srovnal, to však bylo od Senators na dlouhou dobu vše.

V 37. minutě ujel v oslabení Crouse, překonal Filipa Gustavssona a zkompletoval svůj první hattrick v NHL. „Je to neuvěřitelný pocit. Již několikrát jsem říkal, že chci do každého zápasu dát úplně všechno a pomoci týmu, jak to jen jde. Vstřelit hattrick před svou rodinou a ještě dovést tým k výhře, to je opravdu paráda,“ pochvaloval si Crouse, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu.

Rodák z kanadského Londonu se stal teprve osmým hráčem v klubové historii, který v jednom zápase vstřelil gól v přesilovce, v oslabení i při hře pět na pět. „Vůbec jsem to nevěděl, řekl mi to až někdo v kabině,“ řekl.

Na třetí Crouseho trefu ještě Senators zásluhou Brownovy dorážky ze 48. minuty dokázali odpovědět, tvrdá rána pro psychiku domácích ovšem přišla pouhých šestnáct sekund po srovnání. Nick Schmaltz bekhendem prostřelil Gustavssona a poslal Coyotes opět do vedení. Šestadvacetiletý Američan bodoval pošesté v řadě a především díky sedmi bodům z předchozího zápasu s Ottawou zapsal ve své úspěšné sérii již 16 bodů (6+10).

Pátou výhru Arizony z posledních šesti zápasů pečetil v poslední minutě trefou do prázdné branky Barret Hayton.