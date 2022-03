Sedm startů, pět gólů! Vrána klove. Kouč vidí přednost i v bruslení

Poprvé napnul Jakub Vrána síť v 10. minutě. V rohu pomohl zablokovat obránce Flyers Ristolainena a najel si před branku, kde ho našla šikovná přihrávka Tylera Bertuzziho. Neposedný puk ztlumil nohama a přes skrumáž před sebou poslal kotouč do horního růžku. „Byla to od něj skvělá akce. Musím poděkovat. Připravil mi to krásně, takže jsme to pak měl poměrně snadné,“ usmál se Vrána, který vymetl horní růžek.

Detroit šel poprvé v zápase do dvougólového vedení. V závěru druhého dějství využil Vrána skvělou pobídku Dylana Larkina. Ten zavezl puk, naslepo ho poslal na pravý kruh a český snajpr ránou bez přípravy dal na 4:2 pro Red Wings. Flyers se předtím z tříbrankového manka dotáhli na dostřel. Byl to důležitý zásek, který Detroit opět uklidnil.

„Dylan bruslil přede mnou, pak uhnul doleva a já jen doufal, že si mě všimne. Naštěstí mě postřehl, provedl to parádně. Já už jsem se jen snažil zvednout puk. Vyskočili jsme tím zpátky do sedla a do třetí třetiny mohli jít v mnohem lepším rozpoložení,“ lebedil si Vrána.

Na dosavadních pět zásahů potřeboval pouze šestnáct střel. V úspěšnosti palby se tak dostal na fantastických 31,3 procenta. „Nechci přímo tvrdit, že je to dar. Snažím se však na střelbě pracovat, co se dá. V tréninku ji neustále piluju, snažím se v tomhle ohledu zlepšovat. Jsem moc rád, že mi to tentokrát vyšlo a pomohlo to týmu. To je úplně nejdůležitější,“ povídal odchovanec pražských Letňan.

„Tentokrát Jakub využil obě své největší přednosti: bruslení a střelu. Pálil často, k tomu měl výborný pohyb,“ chválil kouč Jeff Blashill. „Díky svému bruslení může být naší zbraní, i co se týče defenzivy,“ překvapil záhy trenér.

Red Wings získali Vránu loni v dubnu těsně před uzávěrkou přestupů z Washingtonu výměnou za Anthonyho Manthu. Hned dostal šanci předvést, v čem spočívá jeho největší síla. Potvrzuje to i tentokrát, poté, co kvůli dlouho odkládané operaci vynechal podstatnou část základní části.

Před uzávěrkou přestupů se spekulovalo, že Detroit možná opustí jeden z lídrů jeho ofenzivy Bertuzzi. To se nestalo, naopak ze St. Louis posílil útok Oscar Sundqvist a při debutu za Wings přispěl k vítězství gólem a asistencí. „Hrál jsem proti němu ve Švédsku a znám ho z doby, když působil v Pittsburghu. Je to skvělý defenzivní centr, všestranný, umí tvořit i do útoku,“ ocenil Vrána. „Noví kluci pomohli. Sám vím, že není jednoduché stěhovat se z jednoho města do druhého, zapadnout do jiného systému, mezi jiné spoluhráče. Ale povedlo se jim to a jsme šťastní, že je máme,“ dodal.

Vránovy výkony naznačují, že se po návratu cítí dobře. Smlouvu má ještě na příští dvě sezony, V Detroitu mu většinou dopřávají slušný prostor. V šestadvaceti letech může mít dost plodných sezon ještě před sebou. Klíčové však bude, aby mu vydrželo zdraví. „Pořád vím o nějakých chybách, které dělám. Vždycky chci další zápas využít k tomu, abych je odstranil. Na všech klucích je vidět, že se nevzdávají, což je super. Vítězství jako tohle je skvělé pro sebevědomí týmu. Na posledním tripu jsme nehráli dobře, musíme být k sobě upřímní,“ uvedl Vrána.

Povedený zápas přišel Red Wings vhod, z předchozích osmi střetnutí odcházeli jako vítězové z ledu jen jednou. Na play off můžou pomalu zapomenout. K postupovým příčkám mají přece jen daleko, na divokou kartu ztráceli po úterku 31 bodů a do konce dlouhodobé soutěže jim zbývá devatenáct utkání. Pokud ztrátu nějakým zázrakem ještě nedoženou, znamenalo by to, že by se Vrána s Filipem Zadinou a obráncem Filipem Hronkem mohli znovu ukázat na mistrovství světa.

