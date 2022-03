Stanley Cup v Česku, přijel vlakem. NHL chce zahájit sezonu v Praze

Stanley Cup znovu zavítal do Česka. Svého letošního vítěze ještě nezná, ale přivezli ho v rámci promoakce před blížícím se play off NHL a propagace zámořské ligy v Evropě • Michal Beránek / Sport

Stanley Cup znovu zavítal do Česka. Svého letošního vítěze ještě nezná, ale přivezli ho v rámci promoakce před blížícím se play off NHL a propagace zámořské ligy v Evropě. „Chceme vytvářet co nejlepší vazby s fanoušky. Není vždycky možné představit týmy a hrát zápasy. Ale nejlepším ambasadorem naší hry je Stanley Cup,“ líčil Joe Stravato, manažer ligy pro obchodní rozvoj.

Pohár doprovázeli strážci Phil Pritchard a Howie Borrow. Stanley Cup napřed ukázali v Berouně, kde sídlí sázková kancelář Tipsport, oficiální partner NHL pro Česko a Slovensko. O víkendu bude Pohár hostem studia při přenosu na Nově, v neděli se vrací domů. „Předtím jsme byli ve Švýcarsku, Německu a Rakousku. Z Vídně jsme přijeli vlakem,“ vyprávěl Pritchard a ukázal fotku Stanley Cupu připoutaného k sedadlu. Od této návštěvy je zase o jednu bohatší.

Při vyřizování letenek jim prý řekli, že do menšího letadla rakouské společnosti by se tak velký náklad nevešel. A tak cestovali po kolejích. I tam měli s objemným zavazadlem nejprve problémy. Až když Pritchard prozradil, co bedna obsahuje, probudilo se v jednom z odpovědných zaměstnanců srdce hokejového fanouška a našel řešení. Stanley Cup musel z kisny ven, zato si připásaný hověl na sedadle v první třídě.

Po příjezdu autem do Berouna ho opatrně umístili na podstavec pokrytý černým ubrusem se znaky NHL. Samozřejmě v bílých rukavičkách. Jak jinak. Pritchard si tenhle rituál opakuje každoročně taky při finále play off. S dalším zaměstnancem torontské Hockey Hall of Fame Craigem Campbellem jako ústřední a služebně nejstarší „keepers“ pohár obřadně nosí na ledovou plochu.

Zatímco se při brífinku v Berouně u trofeje fotili návštěvníci a žáci místních škol, pod nenápadným dohledem strážců, manažer Stravato při rozhovoru předestřel strategii ligy, zaměřené na evropský trh. „Pro nás je zcela klíčový, z Evropy pochází kolem třiceti procent hráčů NHL. Chceme se dál přibližovat fanouškům v tomto regionu, rozvíjet vzájemné vztahy a vytvářet stále víc styčných bodů,“ naznačil.

Už během únorového Utkání hvězd komisionář soutěže Gary Bettman oznámil, že liga otevře sezonu zápasy v Česku a Finsku. Ještě před nimi se uskuteční přípravné duely v Německu a Švýcarsku. NHL se chce vrátit na trať, kterou přerušil covid.

„Během příštích pár týdnů odkryjeme víc. Začínáme znovu, nicméně budeme se snažit navázat na to, co bylo před pandemií, každý rok pravidelně pořádat zápasy v Evropě. Rádi bychom přivezli i některé místní hráče, kteří odtud pocházejí. Vždycky to nejde, kvůli rozpisu a změnám v týmech, ale vynasnažíme se, aby to možné bylo. Někteří z nejlepších hráčů týmů jsou z Česka a ty bychom sem rádi dostali. Doufejme, že už na podzim 2022,“ pravil Stravato.

Víc konkrétní nebyl, nicméně už před pandemií problesklo, že v pražském utkání by se mohl střetnout Boston s Nashvillem. Návštěvníci z NHL však neřešili jen byznys. Ve Vídni se byli podívat na utkání místních Capitals. „Doufali jsme, že uvidíme taky zápas play off v Praze. Jenže o víkendu hrají venku. Škoda, bylo by to skvělé. Kvůli nám nebudou měnit rozpis,“ usmál se Stravato.

Howie Borrow přiletěl do Česka s Pohárem poprvé v roce 2011, kdy s Bostonem triumfovali David Krejčí a Tomáš Kaberle . „K Bruins mám blízko. Pocházím ze stejného města jako Bobby Orr,“ prozradil rodák z Parry Soundu v kanadském Ontariu. Stanley Cup přivezl i na oslavu Michaela Rozsívala, když vyhrál s Chicagem, po vítězství Jakuba Vrány s Washingtonem. Loni po obhajobě Tampy ho doprovázel za Janem Ruttou .

„V tomhle městě už jsem jednou byl. Ale nejsem si jistý,“ vybavil si Phil Pritchard. Do Berouna skutečně už jednou zavítal. Poté, co v roce 2002 Jiří Fischer získal Pohár s Detroitem. Třeba se sem po dvaceti letech ještě vrátí. Z Berouna pochází Radko Gudas , obránce jednoho z letošních favoritů Florida Panthers. „Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo,“ mrknul Pritchard.