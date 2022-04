Popáté přes 100 bodů, McDavid srovnal Orra. Nejvíc ale touží po Stanley Cupu

Gólem v prodloužení strhl vítězství na stranu Edmontonu. Nicméně po pátečním utkání proti St. Louis blahořečil Connor McDavid svého parťáka Leona Draisaitla. „Úžasný hráč, vždycky se mu podaří puk nějak dostat tam, kam je potřeba, což taky udělal. A mně se povedlo to dát,“ líčil po vítězství 6:5. Už ve středu proti Los Angeles dosáhl popáté v kariéře stovky bodů. O dva dny později se od ní odpíchl dvěma trefami a jede dál. „Zní to jako klišé, ale nejvíc záleží na tom, že máme dva body,“ dodal.

Connor McDavid se stal šestým hráčem v historii NHL, který do svých 26 let zaznamenal aspoň pět stobodových sezon. Ohromné, navíc v ročníku 2019/20 mu k další stovce scházely tři body, než jedenáct zápasů před koncem základní části musela soutěž do odstávky kvůli covidu. Takže to bylo pět sezon plus šestá, jež zůstala jaksi nedopsána.

„Není jednoduché být takhle produktivní a rozhodně si toho cením. Jsem velice vděčný za to, že dokážu v téhle lize hrát a být produktivní na vysoké úrovni. Ale pro mě to zase tolik neznamená,“ pravil McDavid po dosažení zatím posledního milníku.

Seznam jmen, na který se pátou stobodovou sezonou v tak mladém věku zařadil, sdružuje navýsost exkluzivní spolek. Nedostižný Wayne Gretzky se na trojciferné číslo v bodech dostal do svých 26 let osmkrát. Mario Lemieux a Dale Hawerchuk šestkrát, Bryan Trottier a obránce Bobby Orr pětkrát. Na ně se McDavid právě dotáhl, kdyby ho však o další stovku neokradla pandemie, mohl se řadit výš.

Nejvíc stobodových sezon do 26 let Wayne Gretzky 8 Mario Lemieux 6 Dale Hawerchuk 6 Bobby Orr 5 Bryan Trottier 5 Connor McDavid 5

Do téhle společnosti by nejspíš patřili zajisté i Sidney Crosby nebo Mike Bossy, kdyby je nebrzdily zdravotní problémy a v případě prvního z nich taky výluka NHL. V jiných letech jim ale nebránilo nic. Celkově se Crosby přehoupl přes stovku šestkrát, Bossy sedmkrát. To dokazuje, jak skvěle si vede největší současná hvězda McDavid.

„Každý večer se střetává s těmi nejlepšími, každý tým se ho snaží zastavit, soupeři se nejvíc zaměřují právě na něj. Přesto se pravidelně dostává na sto, sto dvacet bodů. V téhle lize je to opravdu obtížné a on to dokáže. Taková vyrovnanost je úžasná,“ ocenil Leon Draisaitl.

Gretzky dosáhl nejlepších ofenzivních čísel v páté sezoně, kdy mu bylo třiadvacet. Lemieux stejně tak. McDavidovi bylo v lednu pětadvacet, přičemž jeho produktivita v přepočtu na zápas v posledních dvou sezonách mírně poklesla. McDavid podle těchto ukazatelů už dosáhl nebo směřuje ke svému zenitu. Ale pokud vydrží zdraví, má před sebou ještě několik vynikajících sezon. Sám by však dal přednost něčemu jinému. „Přišel čas vyhrát. O tohle tady jde,“ prohlásil.

Kromě Hawerchuka všichni ostatní členové klubu pětadvacetiletých stovkařů získali Stanley Cup aspoň jednou. Gretzky triumfoval poprvé ve své páté sezoně, totéž Orr a Trottier. Lemieux se dočkal po sedmi letech v NHL. Za jejich časů měla taky míň týmů. Nicméně Crosby postoupil ve své třetí sezoně do finále a v další se stal poprvé šampionem. Tehdy už liga čítala třicet klubů.

McDavid hraje sedmým rokem a nezdá se, že by měl nějak blízko k vítězství. Ačkoli současní Oilers představují asi nejlepší tým, v jakém dosud hrál, pořád nejsou dost silní, aby se mohli počítat mezi vážné uchazeče o Stanley Cup. „Tahle liga není jako NBA, kde stačí postavit tým na dvou lídrech a vyhrajete šampionát,“ řekl Evander Kane.

Zatím tedy McDavid dál usiluje o několik individuálních trofejí. Udělal taky obrovský pokrok ve své defenzivní hře. Jen se o tom tolik nemluví. Umí si líp pokrýt hráče, zlepšil se pozičně i na vhazování. Sbírat každým rokem sto bodů je sice hezké, ale jeho příklon k všestranné hře je ještě důležitější. „Je neuvěřitelný. Fenomenální sportovec, který bere své řemeslo velice vážně,“ dodal trenér Jay Woodcroft.

Na sto bodů se McDavid chce prý dostat i s týmem. Dál se uvidí.

Edmonton Oilers Vše o klubu ZDE