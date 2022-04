Hledá se nový šéf pro Hertla. Problém je, že se Sharks dál bojí přestavby

Doug Wilson v San Jose vládl devatenáct let. Byl druhým nejdéle sloužícím generálním manažerem v NHL. Z klubu vytvořil silnou značku s Joem Thorntonem, ale jeden detail výjimečné éře chybí: Stanley Cup. Teď klub, kde podepsal Tomáš Hertl smlouvu do roku 2030, tápe, už není takové monstrum jako dřív. Tady ale důvod Wilsonova konce nehledejte. Bývalý skvělý obránce potřebuje klid na léčbu.

Poslední čtyři měsíce Doug Wilson u Sharks už nepůsobil, měl zdravotní dovolenou. Teď definitivně řekl, že končí. Po devatenácti letech začne skládat někdo jiný než on.

„Přestože jsem za posledních několik měsíců udělal velký pokrok, cítím, že je v nejlepším zájmu klubu i mém, abych odstoupil a soustředil se na své zdraví a úplné uzdravení. Těším se, že budu v budoucnu pokračovat ve své kariéře v NHL,“ uvedl pro nhl.com.

Diagnózu nezveřejnil on ani klub.

Wilson přivedl v roce 2005 Joea Thorntona z Bostonu, kolem něj a Patricka Marleaua vybudoval silnou osu. Pod jeho vládou vyhrál klub 760 zápasů, pouze Pittsburgh Penguins (768) a Boston Bruins (762) byli od roku 2003 lepší. Jen jedna věc chybí, Stanley Cup. Pětkrát se Sharks dostali do finále Západní konference, jednou do série o Stanley Cup. Jenže v roce 2016 vyhrál Pittsburgh, takže kolonka s poháry hlásí pořád nulu.

Blueline: Hertl zůstává doma v balíku, Mrázka nikdo nechtěl

„Doug Wilson za sebou po devatenácti letech zanechává působivé dědictví. Ano, chybí Stanley Cup a to bude jeho i hráče San Jose vždycky pronásledovat, ale pokud chcete mluvit o klubu, který byl pořád soupeřem všech nejlepších týmů? Ano, Sharks,“ pronesl zámořský novinář Pierre LeBrun. „Je to jednoznačně nejúspěšnější období v historii našeho klubu, které nám může závidět i řada jiných organizací,“ přidal hodnocení poslední éry prezident Jonathan Becher.

Tříčlenná komise, kterou tvoří Becher, majitel Hasso Plattner a dočasný GM Joe Will, má teď zahájit pohovory s kandidáty na volné místo generálního manažera. První myšlenky tak nemíří k akci, že by se vlády ujal někdo z blízkých spolupracovníků Wilsona.

„Je dobré se poučit, jak to dělají ostatní. Pokud nám ovšem proces s externími kandidáty napoví, že máme ty správné naše lidi, přejdeme most, až se dostaneme zase zpět ke klubu,“ pronesl Becher pro server The Athletic.

Přidal i pohled, proč chce, aby klub přived někoho úplně nového: „Jedním z důvodů, proč hledáme mimo organizaci, je, že získáme nové nápady. Nebudeme nutně dělat všechno úplně stejně, ale určité věci jsou pro nás klíčové. Jsme týmem, který se pohybuje na horní hranici platového stropu. Budeme utrácet dál do jeho maxima, nejde nám o snížení nákladů. Soustředíme se na to, abychom se každý rok dostali do play off a bojovali o pohár, ne o sběr draftů.“ Jenže tohle právě nakonec je i problém Sharks.

Přestavby se báli, pořád věří, že mají sílu na Stanley Cup. Ovšem když sázíte na Erika Karlssona (31 let, 11,5 milionu ročně), Brenta Burnse (37 let, 8 milionů ročně), Logana Coutura (33 let, 8 milionů ročně) a Marka Eduarda-Vlasice (35 let, 7 milionů ročně)? Zásadní malér, všichni už svůj nejlepší hokej hráli. Vyjma Tomáše Hertla a Tima Meyera, mají všichni nejdražší hráči vrchol za sebou.

Hertl jako legenda Sharks? Nebojí se hrát v prostorách, kde to bolí, chválí Eliáš

Tenhle tým potřetí v řadě nepostoupí do play off. Aby se situace změnila, musí přijít velký třesk, asi i bolavý, kde se vyplatí některé kontrakty.

Takové řešení Wilson udělat nechtěl, spíš ctil heslo, že Sharks mají velké možnosti, jen stačí kádr lehce vyladit. Tady se už netrefil. A když tuhle myšlenku ctí vedení dál? Sharks čeká těžká práce. Potřebují nějak sehnat produktivní útočníky, jenže v platovém stropu bude čekat nevyužitá suma kolem 5 milionů dolarů, se kterou velkou parádu neuděláte.

Wilsonův manažerský odkaz je velký. Ale starostí po něm zůstalo taky dost. San Jose nemá směr, kudy dál, byť v klubu to vidí spíš jinak. „Pořád držíme nohu na plynu,“ tvrdí dočasný GM Will. „Naším záměrem je vyhrávat. Jsme konkurenceschopný tým. Máme v týmu lidi, kteří to dokážou. Tlačíme se dopředu. Nebudeme dělat žádné kroky zpět,“ dodal.

