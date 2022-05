SESTŘIHY: Florida slaví postup po 26 letech! Chytil a Faksa stále ve hře

Florida Panthers slaví postup do druhého kola play off NHL • Reuters

Hokejisté Floridy dokonali postup do druhého kola play off NHL přes Washington • Reuters

New York Rangers slaví výhru v šestém zápase play off v Pittsburghu • Reuters

Hokejistům Washingtonu končí sezona po první kole play off • Reuters

Útočník Mika Zibanejad se čtyřmi body (2+2) podílel na výhře Rangers v šestém zápase play off • Reuters

New York Rangers si v sérii play off s Pittsburghem vynutili sedmý zápas • ČTK / AP / Gene J. Puskar

Washingtonská parta kolem kapitána Alexandera Ovečkina se loučí s diváky po vyřazení v play off • Reuters

Hokejisté Floridy dokonali postup do druhého kola play off NHL přes Washington • Reuters

Play off NHL zná dalšího postupujícího do druhého kola. Stali se jím poprvé od roku 1996 hokejisté Floridy, kteří porazili Washington 4:3 v prodloužení. Obránci Radku Gudasovi tak po výhře Panthers 4:2 na zápasy pokračuje sezona, která naopak končí brankáři Vítku Vaněčkovi. Ostatní hrané série se solidně zdramatizovaly. New York Rangers (Filip Chytil) po přestřelce 5:3 s Pittsburghem a Dallas (Radek Faksa 0+1) po vítězství 4:2 nad Calgary si vybojovali rozhodující sedmý duel.