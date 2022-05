Pět výher v řadě a lavina se valí dál. MacKinnon dorovnal Hejduka

Český gólman Pavel Francouz v akci ve třetím utkání play off na ledě Nashvillu • Reuters

Darcy Kuemper dostal v první třetině hokejkou do obličeje a musel střídat. Do hry se tak dostal Pavel Francouz • Reuters

Ruský forvard Valerij Ničuškin uklízí puk do odkryté branky • ČTK / AP / Mark Zaleski

Brankář Colorada Pavel Francouz v akci během utkání série play off s Nashvillem • Reuters

Český gólman Pavel Francouz v brance Colorada během play off NHL • Reuters

Český hokejový brankář Pavel Francouz v utkání série play off NHL proti Nashvillu • ČTK / AP / Mark Humphrey

Český hokejový brankář Pavel Francouz v utkání série play off NHL proti Nashvillu • Reuters

Český hokejový brankář Pavel Francouz v utkání série play off NHL proti Nashvillu • Reuters

Gólman Colorada Darcy Kuemper dostal ve druhém kole play off NHL opět přednost před Pavlem Francouzem • ČTK / AP / Jack Dempsey

Jejich kvalita je očividná a i proto se před startem play off tipovalo, že jde o hlavního adepta na zisk Stanley Cupu. A Colorado zatím prognózám dostálo. Výhrou 3:2 po prodloužení v prvním duelu druhého kola proti St. Louis zvítězilo už popáté v řadě. Tým tak do play off vstoupil stejným stylem, jako minulý rok. Nathan MacKinnon navíc asistencí prodloužil svou bodovou sérii a v klubovém pořadí produktivity play off vyrovnal Milana Hejduka.

„Bude to složité,“ prohlásil před startem série trenér Colorada Jared Bednar. Nemýlil se, bude. Zatímco před rokem Avalanche smetly St. Louis ve čtyřech zápasech, nyní se předpokládá daleko náročnější šichta. Úvodní klání to potvrdilo, obránce Josh Manson vystřelil výhru až v prodloužení. „Takový gól jsem dal vždy jen ve snech. Nejde o to, jak se cítím já, ale jak se cítí tým. Zdaleka nejlepší byl moment, kdy se ke mně všichni nadšení blížili oslavovat,“ prohlásil po utkání.

Společně s parťáky vstoupil do vyřazovacích bojů identickým způsobem, jako v roce 2021. Tehdy parta Nathana MacKinnona přetlačila právě Blues v již zmíněné sérii a ve druhém kole ovládla první dvě bitvy s Vegas. Pak však přišel krach a obrovské zklamání. Nyní, jako by se průběh opakoval, nicméně pochopitelně s tím rozdílem, že teď se Avalanche budou chtít poprvé po dvaceti letech dostat přes druhé kolo.

„Mluvíme o tom celý rok, abychom byli odolní mentálně,“ přiznal trenér Bednar. Ten se navíc zatím může spolehnout na přinos hlavních jmen v kabině. Všichni, na kterých ofenzíva stojí, zatím roli plní dokonale. Nathan MacKinnon bodoval v každém utkání, Cale Makar vyšel prvně naprázdno až nyní. „Víme, že mají plejádu hvězdných hráčů a nesmírnou hloubku mezi obránci, kteří jsou vedení Calem Makarem,“ přikývl před startem série trenér St. Louis Craig Berube.

Odhady se kromě náročnosti střetnutí pro Colorado nemýlily ještě v jedné věci. „Pokud bude chtít St. Louis postoupit, tak musí být Binnington bezchybný,“ napsal před sérií novinář Erik Duhatschek. I to se jasně ukázalo. Zápas nakonec vygradoval až v prodloužení díky fenomenálnímu Jordanu Binningtonovi. Ten pochytal 51 střel, což je jeho kariérní maximum v play off. „Dal nám šanci na výhru, my ji nevyužili. Bohužel,“ přikývl obránce Colton Parayko pro nhl.com.

Mimochodem, již zmíněný MacKinnon se sedmým bodem v aktuální vyřazovací fázi dostal na metu 76 bodů v play off, čímž dorovnal ikonu Colorada Milana Hejduka na třetím místě klubového bodování. Daleko zásadnější je však pro známého perfekcionistu fakt, že zdolání dlouho nepřekonané mety s názvem druhé kolo má daleko reálnější obrysy.

Nejproduktivnější hráči Colorada v play off:

Joe Sakic 177 (77+100) Peter Forsberg 153 (56+97) Milan Hejduk 76 (34+42) Nathan MacKinnon 76 (33+43) Sandis Ozolinš 65 (18+47)

