NHL ONLINE: V noci třetí díl bitvy o Albertu. Tampa slaví třetí výhru

Play off NHL v neděli pokračuje třemi zápasy 2. kola. Tampa Bay je na dobré cestě k postupu do finále konference, Lightning zvládli i třetí duel série proti Floridě a po výhře 5:1 je dělí krůček od postupu do finále konference. O třetí výhru usiluje i Carolina, která se představí v Madison Square Garden proti NY Rangers, utkání začalo v 21:30. V noci je pak na programu třetí díl bitvy o Albertu mezi Edmontonem a Calgary. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.