NHL ONLINE: Colorado - St. Louis. Avalanche dělí výhra od postupu

Hokejisté Colorada jsou krok od postupu do dalšího kola play off • Reuters

V nočním utkání play off NHL se může rozhodnout o druhém postupujícím týmu do 3. kola. Krok od postupu jsou hokejisté Colorada, kteří s vedením 3:1 na zápasy doma hrají proti St. Louis. Blues se proti rozjetému soupeři z Denveru odmítají vzdát, bez zraněné jedničky Jordana Binningtona jdou ale do hodně náročné bitvy. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.