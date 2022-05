Tampa se rozjíždí k hattricku. Mít Vasilevského je nefér, smekla legenda

Hokejisté Tampy Bay se radují z úspěšného vstupu do druhého kola play off • Reuters

Český útočník Ondřej Palát pečetil postup Tampy přs Floridu v play off NHL gólem do prázdné • Reuters

Český útočník Ondřej Palát pečetil postup Tampy přs Floridu v play off NHL gólem do prázdné • ČTK / AP / Chris O'Meara

Český útočník Ondřej Palát pečetil postup Tampy přs Floridu v play off NHL gólem do prázdné • Reuters

V roce 2020 se v prázdné aréně radoval Steven Stamkos s pohárem nad hlavou poprvé, o rok později už s křikem diváků. Tampa se stala po Pittsburghu druhým celkem, který po zavedeních platových stropů dokázal obhájit nejcennější hokejovou trofej. Nyní se začíná stále silněji hovořit o zisku hattricku. O něčem, co se pokládalo v době nastavených platových mantinelů za zhola nemožné. Vždyť posledním týmem, kterému se něco takového podařilo, byly na počátku 80. let New York Islanders.

Co by to však bylo za nejlepší soutěž na světě, kdyby se velké milníky nepřepisovaly? Tampa, i nadále vedená Stamkosem, Nikitou Kučerovem, Ondřejem Palátem, Victorem Hedmanen a hlavně Andrejem Vasilevským ukazuje obrovskou touhu zapsat se navždy do dějin jako nejlepší celek všech dob. Už po předchozím triumfu se o partě ze státu Florida mluvilo v podobných superlativech, po třetím vítězném korálku v řadě by podobné názory jen zesílily.

„Kluci doslova blokovali střely svými obličeji, zuby a kotníky,“ skládal komplimenty kamarádům brankář Vasilevskij. Mimochodem, jasná hvězda celé série s Floridou. „Mít Vasilevského v brance, to je až neférová výhoda. Má nejlepší nohy, které sem kdy u gólmana viděl,“ smekl Denis Potvin, lídr již zmíněného týmu Islanders z 80. let. Důkazem budiž fakt, ruská jednička obdržela v celé sérii pouhé tři branky od celku, který v základní části střílel průměrně přes čtyři branky na zápas.

Dalším mužem, který zazářil (opět) byl Nikita Kučerov. „Byl skvělý. Jako už tolikrát,“ pochválil svěřence trenér Cooper. „Neuvěřitelné je, že je to typ hráče, který začne zářit jen proto, že chce. Je to game-changer,“ doplnil kouče obránce Michail Sergačev. Kučerov si ve čtyřech kláních připsal sedm bodů a vede (opět) týmovou produktivitu v momentech, kdy je to nejvíce důležité.

Výkony Lightning nahání hrůzu o to víc, že to byli právě Panthers, ke kterým se většina expertů, společně s Coloradem, přikláněla, coby k hlavním favoritům zisk stříbrné trofeje. Jenže Tampa je sfoukla jako svíčku. Čtyři zápasy a šmytec. Hotovo, vymalováno. Dohromady to dělá už 10 sérií v řadě bez porážky. „Ale dvanáct zní lépe,“ uculoval se po postupu pro The Athletic forvard Alex Killorn.

Z něj i z jeho parťáků cítíte obrovskou touhu zvítězit. Úplně hluché byly obavy o nasycenosti z předchozích úspěchů, nebo o únavě z předešlých dlouhých sezon. S ničím takovým na Kučerova a spol. nechoďte. „Jsou to poslední šampióni a nejlepší tým zhruba posledních pěti let, takže ví, co dělají. Ale měli navíc i větší touhu a vůli, než my,“ smutně shrnul důvody vypadnutí šéf střídačky Floridy Andrew Brunette.

Obhájce nyní čeká pár dní odpočinku, než se ve finále konference postaví proti Carolině, nebo NY Rangers. Zatímco v právě skončené sérii byl soupeř možná mírně favorizován, v tomto případě je Tampa, i vinou neskutečně dominantních výkonů, jasným adeptem na postup do finále. Potřetí za poslední tři roky. Sen o hattricku tak nabírá jasných podob.

10

Tolik sérií v řadě už vyhrála Tampa v play off od roku 2020.

Počty tříbodových utkání v play off:

Wayne Gretzky 59 Mark Messier 30 Jarri Kurri 28 Denis Savard 21 Jaromír Jágr 20 Nikita Kučerov 19

Tampa Bay Lightning Vše o klubu ZDE