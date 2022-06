Dříč Palát mezi hvězdami. Hraje jako dělník vedle manažerů, chválí kouč

Bitva o postup do finále Stanley Cupu mezi NY Rangers a Tampou Bay je vyhrocená od začátku • ČTK / AP / Frank Franklin II

Radost hokejisté New York Rangers z gólu • Reuters

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers v zápase proti Tampě Bay • Reuters

Hokejisté New Yorku v play of NHL vybojovali nad Tampou druhou výhru • Reuters

Hokejisté New Yorku v play of NHL vybojovali nad Tampou druhou výhru • ČTK / AP / John Minchillo

Zklamaní hokejisté Tampy po porážce od Rangers v play off NHL • ČTK / AP / John Minchillo

Ztrácíte 0:2 v sérii i ve třetím zápase? Těžká situace. Ale kdo by se s ní měl vypořádat lépe než vítěz dvou posledních Stanley Cupů Tampa Bay. Lightning se to proti Rangers ve finále konference povedlo a první domácí zápas dokázali otočit. Velkou zásluhu na tom měl hvězdný Nikita Kučerov (1+2), ale i nenápadný leč výjimečný střelec Ondřej Palát, který rozhodl o výhře 3:2 v 60. minutě zápasu. „Skvělý kluk, nic neřekne. Jediné, co dělá, je, že tam každé střídání nechá vše,“ chválí kouč Jon Cooper jeho pracovitost.