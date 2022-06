Francouz unesl chybu, pak sebral gól hvězdě. Řešila se Kaneova hnusárna

Český gólman Pavel Francouz v dresu Colorada v play off proti Edmontonu, kde vychytal čisté konto • Reuters

Ano, tohle je play off nejlepší soutěže světa. Plné emocí, parádních hokejových akcí a především zvratů. Colorado se poprvé ve finále konference představilo na ledě Edmontonu. A pobyt to byl pro návštěvníka tuze milý. Vítězstvím 4:2 Avalanche získali vedení v sérii už 3:0 a jsou jeden zvládnutý duel od finálové účasti. První, od roku 2001, kdy nakonec Joe Sakic, nyní generální manažer, tehdy kapitán, zvedl nad hlavu Stanley Cup.

I přes chybu, nebo nepřízeň osudu bojovat dál. V současném světě NHL je Pavel Francouz mužem, který dokonale vystihuje předešlou větu. O jeho překonaných zdravotních lapáliích toho bylo napsáno spoustu. Nyní dokázal, že i přes chybu v utkání v nejdůležitější části sezony dovede hlavu rychle dostat zpět do soustředěného módu.

Když v polovině třetí třetiny pustil snadnou střelu Ryana McLeoda, čímž Oilers vyrovnali na 2:2, hala byla v extázi a točila se kolem své osy. Velmi náročný moment na psychiku však český brankář ustál.

Když v oslabení těsně před koncem vychytal parádním zákrokem Connora McDavida, který už střílel do prázdné branky, otočil Francouz vývoj zápasu, a pravděpodobné i celé série, správným směrem pro svůj celek. „Klíčový zákrok celého zápasu, jednoznačně. Frankie je rychlý a skvěle McDavida vychytal,“ pronesl po zápase kapitán Gabriel Landeskog.

Avalanche totiž zanedlouho z brejku udeřili z hole J.T. Comphera a získali tak pro sebe třetí výhru v sérii. „Nám je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku, máme víru v sebe sama všude. Je ale jasné, že na hřištích soupeře potřebujete být o něco lepší než doma, proto protivník získá extra podporu a motivaci díky publiku. Nám se to dnes podařilo,“ pronesl s úsměvem trenér Jared Bednar.

Rychle mu však úsměv ztuhl. Vítězství totiž bylo draze vykoupeno zraněním Nazema Kadriho. Toho velmi neférovým a zákeřným úderem holí poslal hlavou přímo na mantinel Evander Kane, za což vyfasoval pětiminutový trest do konce utkání. Dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že tento moment ještě bude mít určitou dohru v podobě Kaneovy suspendace.

„Ten hit, to je jedna z nejvíce nebezpečných věcí v hokeji. Dva metry od mantinelu do něj vrazí, aby šel hlavou napřed. Tady svůj komentář ukončím,“ okomentoval faul Bednar. „Minimálně do konce série, pokud ne déle, bude Nazem mimo hru,“ dodal pro nhl.com. Lze říct, že i pro Kanea s velkou pravděpodobností, byť z jiného důvodu, série skončila.

Případný postup Edmontonu je tak nyní v rovině velkého zázraku. „Je to dobrý tým, dělají plno dobrých malých věcí jak v obraně, tak v útoku,“ odpověděl Connor McDavid na otázku ohledně kvality soupeře, který jeho celku ještě nedopřál jedinou vítěznou radost.

Mimochodem, za posledních deset let se podobný obrat odehrál pouze jedinkrát a to v roce 2014, kdy Los Angeles, pozdější vítěz Stanley Cupu, v prvním kole čtyřikrát v řadě porazilo San Jose. V celé historii soutěže se pak obrat povedl pouze čtyřikrát.

Aby se McDavidův sen o trimfu zhmotnil, potřebuje nyní s parťáky uhrát podobný zázrak popáté. Proti je však dominantní celek naplňující prognózy, který navíc jistí v brankovišti „Frankie.“ Tohle bude těžká šichta.