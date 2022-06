Sedm žhavých kusů a největší příděl Tampy. Nepřípustné, zuřil kapitán

Tak to byla jízda. Rychlá, nelítostná a náramně zábavná. Především tedy, pro domácí publikum. Colorado, jež útočí na ukončení hegemonie Tampy v NHL, druhé finále ovládlo poměrem 7:0 a vede sérii 2:0. Teprve potřetí v historii se povedlo, aby jeden z celků zvítězil ve finálové sérii o sedm kusů a zároveň aby vzadu udržel nulu. „Teď se ukáže, co v nás doopravdy vnitřně je,“ prohlásil odhodlaně Steven Stamkos, kapitán Tampy.

Je hotovo? Není hotovo? To je, oč tu běží. Finále Stanley Cupu se druhým kláním kompletně proměnilo. Změnilo vizáž, rázem se na něj jinak nahlíží. Logické, když Colorado hned sedmkrát překonalo Andreje Vasilevského a Tampu z ledu bez slitování jednoznačně vymazalo.

„Byli jsme výteční. Chlapci hráli tvrdě od prvního vhazování. Byli nesmírně obětaví pro hru do obrany, nebezpeční dopředu. Byli jsme hladoví po pucích, nesmlouvavě jsme o něj bojovali. A tenhle výkon prostupoval celou naší družinou. Bylo to blízko dokonalosti,“ pochvaloval si trenér Colorada Jared Bednar. „Dnes jsme naprosto ukázali naši identitu,“ přidal se hvězdný obránce Cale Makar.

Mohli si vzletná slova dovolit. Colorado předvedlo nejlepší výkon týmu v play off. A v tak důležitý moment. Bednarův celek dorovnal počiny z let 1919 a 1991, kdy nejprve Seattle Metropolitans a poté Pittsburgh Penguins své protivníky v poslední sérii play off porazili sedmi a více gólovým rozdílem a zároveň udržely čisté konto. I to ukazuje, o jak ojedinělý a významný počin jde.

A navíc proti Tampě. Ano, TÉ Tampě, která je všeobecně považována za chladný stroj, který, co se týče vnitřní síly organizace hry, nemá konkurenci. „Dnes se odehrálo tolik věcí, naprosto cizích naší skupině hráčů. Dělali jsme jen špatná rozhodnutí. Vůbec jsme nepodrželi brankáře, nechali jsme v tom úplně samotného,“ posteskl si kapitán Lightning Steven Stamkos po utkání.

Jde o největší příděl, jaký Tampa v posledních třech ročnících, kdy lize vládne, obdržela. Ano, čekalo se, že se nyní střetne s nejtěžším možným protivníkem. Ruku na srdce, Dallas v roce 2020 a Montreal v minulém ročníku se síle Colorada nerovnají. Ale podobný debakl zaskočil všechny bez rozdílu. „Tohle, co se odehrálo, je naprosto nepřípustné, především v tomhle období v sezoně,“ řek hořkou pravdu natvrdo Stamkos pro The Athletic.

A pokračoval. „Lidé se na tenhle zápas zpětně podívají a řeknou si, že je série hotová, že už je rozhodnuto. Ale my, v našem týmu, jsme velmi odolní. Jestli je to 1:0, 7:0, nebo třeba 10:0, jde pořád o jedinou prohru v sérii. A my se musíme posunout dál jako tým a i jako hráči. Pojďme se vrátit před domácí publikum a ukázat, z jakého jsme těsta,“ burcoval. Má dva dny na to, aby s trenéry spoluhráče dali do kupy a společně potvrdili jeho bojovná slova.

„Ano, nesmíme si ani náhodou myslet, že jsme se jim dostali pod kůži a že je hotovo. Ani náhodou. Musíme jet dál,“ pronesl Josh Manson, autor jedné ze sedmi branek. „V kabině panuje pokorná nálada a víra. Máme v důvěru v sebe sama a v naši hru. Musíme v tom teď jen pokračovat,“ dodal. Avalanche jsou tak nyní pouhé dvě výhry od oslav a šampaňského. Nejblíže od roku 2001, kdy pohár získali. Tak tedy, je hotovo, či není hotovo? To je oč tu běží.