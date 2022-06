Z pekla do ráje: Tampa si po průšvihu zastřílela. Přijde šance pro Francouze?

Poprvé ve finále nevyhrálo Colorado první třetinu. Přitom k tomu zase neměli daleko. Už v páté minutě otevřel skóre Valerij Ničuškin, jeho branka však byla kvůli milimetrovému ofsajdu odvolána.

„Obrovský vliv na utkání mělo naše rozhodnutí vzít si po úvodním gólu Avs challange. Bylo to velice těsné, ale správné. Poprvé v utkání jsme zažili radost. Když rozhodčí rozpažil, střídačce explodovala nadšením. Nakoplo nás to,“ povídal po utkání trenér Jon Cooper.

Jeho tým pak sice stejně inkasoval jako první, do šatny ale odcházel s vedením 2:1. Postaral se o něm překrásnou trefou Ondřej Palát. V útočném pásmu si vyměnil puk se Stevenem Stamkosem a svou desátou trefou ve vyřazovacích bojích potvrdil pozici nejlepšího střelce Lightning.

První útok Tampy do šroubku rozebral elitní lajnu Colorada. Palát vstřelil svou sedmou finálovou branku v kariéře a v historickém pořadí českých hokejistů se osamostatnil na druhém místě za Petrem Sýkorou.

Ve druhé třetině pak Palát přidal ještě asistenci. Běžela 35. minuta, když v přesilové hře jemně tečoval střelu Victora Hedmana. Ta sice skončila na tyči, pohotově však puk za čáru doklepnul Corey Perry. Pro Tampu to byla už šestá gólová radost večera. V té době už v brance Avalanche stál Pavel Francouz, který po pěti kusech vystřídal Daryho Kuempera. Na ledě byl v tu chvíli teprve tři a půl minuty. Nakonec to byl pro Francouze jediný inkasovaný gól.

Tampa hrála úsporně, nikam se necpala, hlídala vedení. Celkem zastavil jen devět střel. Mezi třemi tyčemi se objevil český brankář v letošním play off posedmé, poprvé po závěrečném gongu neměl ruce nad hlavou.

Francouzova cesta do finále Stanley Cupu: Litvínov, málem dal gól, KHL a pak už NHL... Video se připravuje ...

V Denveru se teď žhavě debatuje o tom, kdo bude stát v brance Avs ve čtvrtém duelu. Trenér i hráči po utkání čelili otázkám kroužícím kolem jejich brankoviště. „Darcy neprožil dobrou noc. To ale nikdo z nás, nikdo nehrál ideálně. Vyhráváme jako tým, prohráváme jako tým,“ odmítl kouč Jared Bednar naznačit, koho pošle zítra v noci do kasy.

„Celý rok byl skvělý. Prohra určitě nejde za ním. Nepomohly mu odskoky puku. Tentokrát jsme tomu prostě nešli naproti,“ říkal o Kuemperovi lídr Nathan MacKinnon. „Víme, že Kuemps je skvělý brankář. Odrazí se zase rychle nahoru jako i všichni ostatní,“ přidal Mikko Rantanen.

Podle zámořských expertů však změna v brance Colorada příliš pravděpodobná není. Očekává se, že Bednar ponechá důvěru na hrbu Kuempera. „Jako nejmoudřejší se jeví takhle varianta. Až pokud by trenéři cítili ve čtvrtém utkání problém, pak by měli do branky poslat Francouze a podržet ho,“ myslí si Peter Baugh, který pro The Athletic referuje právě o Avalanche.

V druhém táboře naopak převládala radost. Tampa dokázala odčinit víkendový debakl 0:7 a vrátila se zpátky do hry o Stanley Cup. „Strašně důležité vítězství pro všechny. Samozřejmě, výhra je důležitá fakticky, já to ale beru hlavně z pohledu naší psychiky,“ kýval hlavou trenér Cooper.

„Museli jsme. Prostě jsme už museli vyhrát. Nešlo nám o konec sezony, ale kdybychom prohrávali 0:3, měli bychom to už strašně těžké. Tohle nás vrátilo do hry. Hráli jsme konečně, jak umíme. Předvedli jsme, co v nás je. Hráli jsme mnohem lépe, byli jsme lepší, zaslouženě jsme vyhráli,“ doplnil kapitán Steven Stamkos.

Poprvé v sérii také Tampa vedla. V minulých dvou duelech byla jen ve ztrátě. „Jsme mnohem lepším týmem, když vedeme. Potřebujeme vstupy do zápasů zlepšit. Když prohráváte, jen honíte puk. Musíte jít až za hranu. Když máte náskok, získáte klid, sebejistotu.“ Tampa tak snížila stav finále na 1:2 na utkání. „Nic nevzdáváme. Podívejte se na finále konference. S Rangers jsme taky prohrávali 0:2, nakonec jsme ale sérii vyhráli 4:2. Věříme, že to můžeme zopakovat,“ usmál se Corey Perry.