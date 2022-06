Sběratel trofejí Makar je MVP play off. Palát historii nepřepsal

Kanadský obránce Cale Makar z Colorada získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL a jako třetímu hokejistovi v historii se to povedlo ve stejném roce, kdy obdržel Norris Trophy pro nejlepšího beka. Před třiadvacetiletým rodákem z Calgary to dokázali jeho krajan Bobby Orr v letech 1970 a 1972 v dresu Bostonu a Švéd Nicklas Lidström v roce 2002 v barvách Detroitu. Vzhledem k důležitosti gólů, které dával, byl kandidátem na zisk trofeje i Ondřej Palát. Historii ale i kvůli prohře Tampy nepřepsal, žádný Čech cenu MVP play off totiž nezískal.

Makar pomohl Avalanche k zisku Stanleyova poháru 29 body za osm branek a 21 asistencí ve 20 zápasech a skončil v produktivitě třetí za duem z Edmontonu Connor McDavid (33 bodů), Leon Draisaitl (32).

Český útočník Ondřej Palát byl s 21 body (11+10) druhým nejproduktivnějším hráčem Tampy po Nikitovi Kučerovovi. Společně s kapitánem Stevenem Stamkosem pak dal nejvíce gólů. V řeči o tom, že by mohl získat Conn Smithe Trophy, byl ale především díky důležitosti gólů. Jelikož ale jeho tým zůstal poražený, volba logicky padla na ofenzivního beka soupeře.

Makar předvedl čtvrtý nejlepší bodový výkon obránce v historii. Rekord vytvořil v roce 1985 s 37 body Paul Coffey z Edmontonu, o tři body méně nasbíral o devět let později Brian Leetch z New York Rangers a 31 bodů si připsal v roce 1989 Al MacInnis z Calgary.

Colorado si vybralo Makara v roce 2017 jako čtyřku draftu. V roce 2019 získal na závěr působení na University of Massachusetts Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče NCAA a o rok později Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Jako první hráč v historii k tomu má i Norris Trophy a Conn Smythe Trophy.

Makar má v NHL na kontě ze 178 zápasů 180 bodů (48+132). V play off nasbíral v 55 duelech 60 bodů (15+45).

Conn Smythe Trophy, o které rozhoduje Asociace profesionálních hokejových novinářů, se uděluje od roku 1965 a získalo ji 49 hráčů. Rekordmanem je se třemi vítězstvími brankář Patrick Roy (v letech 1986 a 1993 s Montrealem a v roce 2001 s Coloradem), dvakrát tuto cenu dostali Bobby Orr, Bernie Parent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Sidney Crosby.

Přehled vítězů Conn Smythe Trophy:

1965 - Jean Beliveau (Montreal Canadiens)

1966 - Roger Crozier (Detroit Red Wings)*

1967 - Dave Keon (Toronto Maple Leafs)

1968 - Glenn Hall (St. Louis Blues)*

1969 - Serge Savard (Montreal Canadiens)

1970 - Bobby Orr (Boston Bruins)

1971 - Ken Dryden (Montreal Canadiens)

1972 - Bobby Orr (Boston Bruins)

1973 - Yvan Cournoyer (Montreal Canadiens)

1974 - Bernie Parent (Philadelphia Flyers)

1975 - Bernie Parent (Philadelphia Flyers)

1976 - Reggie Leach (Philadelphia Flyers)*

1977 - Guy Lafleur (Montreal Canadiens)

1978 - Larry Robinson (Montreal Canadiens)

1979 - Bob Gainey (Montreal Canadiens)

1980 - Brian Trottier (New York Islanders)

1981 - Butch Goring (New York Islanders)

1982 - Mike Bossy (New York Islanders)

1983 - Billy Smith (New York Islanders)

1984 - Mark Messier (Edmonton Oilers)

1985 - Wayne Gretzky (Edmonton Oilers)

1986 - Patrick Roy (Montreal Canadiens)

1987 - Ron Hextall (Philadelphia Flyers)*

1988 - Wayne Gretzky (Edmonton Oilers)

1989 - Al MacInnis (Calgary Flames)

1990 - Bill Ranford (Edmonton Oilers)

1991 - Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins)

1992 - Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins)

1993 - Patrick Roy (Montreal Canadiens)

1994 - Brian Leetch (New York Rangers)

1995 - Claude Lemieux (New Jersey Devils)

1996 - Joe Sakic (Colorado Avalanche)

1997 - Mike Vernon (Detroit Red Wings)

1998 - Steve Yzerman (Detroit Red Wings)

1999 - Joe Nieuwendyk (Dallas Stars)

2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils)

2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche)

2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)

2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)*

2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning)

2005 - výluka NHL

2006 - Cam Ward (Carolina Hurricanes)

2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks)

2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings)

2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)

2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)

2011 - Tim Thomas (Boston Bruins)

2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings)

2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks)

2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings)

2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks),

2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins),

2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins),

2018 - Alexandr Ovečkin (Washington Capitals),

2019 - Ryan O'Reilly (St. Louis Blues),

2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning),

2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning),

2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche).

Pozn.: Hvězdičkou jsou označeni hráči, kteří dostali Conn Smythe Trophy, ačkoli nevyhráli Stanleyův pohár.