Draft a velký den pro Slafkovského. Hodil by se Devils, jenže volí „až“ druzí

Proč by měl být Juraj Slafkovský číslem jedna? Je to hráč, ze kterého vám brada spadne, dělá kousky, které si lidi pamatují. Z jeho 10 bodů (5+5) ve finské lize si na zadek nesednete, jenže tam neměl nejdřív tolik prostoru. Když ho dostal na mezinárodní scéně, zářil na olympiádě i na mistrovství světa. Dlouho to vypadalo, že jedničkou musí být Kanaďan Shane Wright, kvalitní centr s prognózou být dobrým hráčem ve všech činnostech. Jenže? Patrně se z něj nestane superstar. Ze Slafkovského by mohla, když vidíte, jak se zlepšuje.

Pak je tady ještě jeden trumf, o kterém se nemluví tolik, Logan Cooley, drobnější centr z USA. „Když se zaměříte čistě jen na dovednosti, ty jeho jsou fantastické. Dovede technické kousky provádět v hodně velkém tempu,“ analyzuje ho například Corey Pronman, expert na mladé hráče z The Athletic. Cooley by měl být nejtechničtějším hráčem draftu.

A teď zásadní prvek. Skauti nehledají nikoho, kdo je nejlepší teď, ale toho, kdo bude nejlepší za 3 roky a dál. Pak vám nedá spát, když přemýšlíte, kde Slafkovský za tuhle dobu bude, když se za jeden rok dokázal tak moc zlepšit. Na druhou stranu, nevyletěla jen raketa a nebouchla do stropu? Takhle teď musí každý GM uvažovat.

„Lidé jsou na Wrighta příliš přísní, protože nemá tak okázalé highlighty. Podle mě je špička. Vytvoří hodně dobrých akcí, má dobrou střelu, hraje v tempu, je to skvělý obousměrný centr,“ řekl pro The Athletic jeden z oslovených skautů. Jenže další přidal: „Bral bych Slafkovského. Je to rozdílový hráč, viděli jste to na Hlinka-Gretzky Cupu, na olympiádě, na mistrovství světa. Nejsem si jistý, jestli Wright je rozdílový hráč. Ve spoustě zápasů jsem u něj postrádal snahu převzít hru.“

Slafkovský, nebo Wright? Babo raď. Nebo snad úplně krok bokem a Cooley? Slovenské křídlo odletělo do Montrealu na draft v úterý 5. července. „Vždycky jsem trénoval, abych mohl bojovat o co nejvyšší mety. Mám radost z toho, kde se nacházím a věřím, že všechno může být ještě lepší,“ s úsměvem pronesl pro denník Šport rodák z Košic. Sám nijak neřeší, jestli skončí první (Montreal), druhý (New Jersey), nebo třetí (Arizona). „Teď vám nikdo nic konkrétního neřekne, to až ve čtvrtek 7., kdy zazní moje jméno. Už aby to bylo a mohl se soustředit na konkrétní klub a práci v něm,“ přeje si. Odmala fandil Torontu, ale to volí až 25. v pořadí. V tu chvíli v nabídce už určitě nebude.

Draft je taky hra, spekuluje se, co může nastat. Slovenská hvězda by z více důvodů mohla pasovat do New Jersey, kde už dvakrát v poslední době volili z prvního místa a vybrali si dva centry Jacka Hughese a Nica Hischiera, třetího (Wrighta a Cooleyho) nepotřebují. Navíc v klubu působí Tomáš Tatar, tedy ideální prostředí pro růst slovenského pokladu. Klub se nechal slyšet, že vezme nejlepšího možného hráče, který bude k dispozici, tedy klidně i centra. Nejspíš blufuje, nebude Montrealu troubit, že by moc rád Slafkovského.

Ale kdyby si Devils chtěli svoji volbu pojistit, mohou nabídnout Montrealu trejd. Pokud by Canadiens stáli o Wrighta, dostali by ho z druhé pozice stejně a k tomu ještě něco navíc, když by se vzdali první pozice. Vyhráli by. Jenže vše míří k tomu, že spíš taky chtějí Slafkovského. Každý úspěšný klub se staví kolem prvního centra, jen slovenský borec má, nejspíš, větší možnosti se zlepšovat.

Takhle to vidí i Bob McKenzie, insider televize TSN: „Jako první půjde Slafkovský.“ A McKenzie jedničku uhádl už desetkrát po sobě.

Nejvýše draftovaní Slováci

3. Marián Gáborík (Minnesota, 2000)

9. Róbert Petrovický (Hartford, 1992)

10. Branislav Mezei (NY Isladners, 1999)

10. Boris Valábik (Atlanta, 2004)

12. Marián Hossa (Ottawa, 2007)