Zmatek okolo Kaprizova. Má jít k ruským výsadkářům, v USA prý není

Gólman Ivan Fedotov nesmí po zásahu ruských úřadů odcestovat do USA, kde měl hrát NHL • Reuters/ANNEGRET HILSE

Ruské úřady stíhají dalšího hokejistu, který zemi paradoxně pomohl k zisku olympijské medaile. Po brankáři Ivanu Fedotovovi, strůjci stříbra z olympiády v Pekingu, si Rusové posvítili i na důležitého střelce zlatého tažení v Pchjongčchangu Kirilla Kaprizova. Referuje o tom zámořský reportér Michael Russo. Útočník Minnesoty si měl údajně pořídit falešný vojenský průkaz, a to před pěti lety. Armáda si na něj vzpomněla v době, kdy probíhá válečný konflikt na okupované Ukrajině.

Poté, co Rusko zatrhlo cestu gólmana Ivana Fedotova za americkým snem, ukázalo na dalšího hokejistu patřícího pod křídla zámořské NHL. Falešný armádní průkaz má být důvodem, proč Kirill Kaprizov porušil státem stanovená pravidla.

„Měl se vrátit do Spojených států, ale podle informací Wild tam není. Je to komplikovaný příběh,“ napsal na Twitteru renomovaný zámořský novinář Michael Russo, který dlouhodobě sleduje dění v klubu pro server The Athletic.

Kaprizov se má podle ruského kanálu Mash dokonce v budoucnu účastnit vojenské služby, konkrétně u výsadkové jednotky. Do 30. června tohoto roku pro něj prý platil odklad, protože studoval na státní univerzitě. Příští pondělí má Kaprizovův otec Oleg Sergejevič zprostředkovat odebrání syna z vojenské registrace v Ufě a následně jej znovu zapsat v rodném Novokuzněcku.

Vojenskou službu v Rusku bude muset absolvovat pětadvacetiletý brankář Ivan Fedotov. Toho úřady zadržely v minulém týdnu, přestože se chystal na nové angažmá ve Philadelphii. Ruská média uvádí, že oběma hokejistům falešné průkazy v roce 2017 prodal bývalý policista Farit Samigullin, zatčený letos v dubnu. Do celého procesu měl být zapojený ještě reprezentační útočník Pavel Karnauchov.

Expert rádiové stanice TSN Andrew Zadarnowski ve středu doplnil informace o dalším ruském teroru vůči hokejistům. Zástupci KHL Anvar Sulejmanov, Vladislav Lukin a Michail Vorobjov stráví 12 let za mřížemi. Nejmenovaný juniorský hráč, který míří na letošní draft, se proto raději z důvodu bezpečnosti nehodlá vracet do vlasti.