Kubalík mohl do Colorada, teď míří na trh. Skončí po třech letech v Chicagu?

Jeho mise v Chicagu po třech sezonách patrně končí. Dominik Kubalík neobdržel od Blackhawks ve stanovené lhůtě kvalifikační nabídku na novou smlouvu, nepůjde tudíž ani k arbitráži. Získal statut nechráněného hráče a může otestovat trh coby volný agent. Už během sezony byl údajně blízko výměny do Colorada. Z té sešlo, ve Větrném městě však podle všeho pokračovat nebude. Jarmark dostupných hráčů se otevře ve středu v 18 hodin středoevropského času.

V osudí jsou velká jména. Johnny Gaudreau, Jevgenij Malkin, Nazem Kadri, Patrice Bergeron, Ondřej Palát , Chicago si mezitím otevřelo letní výprodej. Už během draftu se klub rozloučil se svým nejlepším střelcem Alexem DeBrincatem a Kirbym Dachem. Následovat mají další. Mezi ně patří Dominik Kubalík .

V nováčkovské sezoně 2019/20 dal v 68 zápasech skvělých 30 gólů a byl finalistou Calder Trophy. V následujících dvou nastřílel 17 a naposledy jen 15 branek. Celkem posbíral v 202 zápasech NHL 116 bodů (62+54). Už před březnovou uzávěrkou měl plzeňský odchovanec blízko výměně do Colorada za volbu ve čtvrtém kole draftu. Pozdější šampioni však místo něj na poslední chvíli sáhli po Artturim Lehkonenovi z Montrealu…

Rovněž v době kolem draftu se čekalo, zda odněkud nespadne nabídka na trejd. I nyní se Kubalíkovi zástupci snaží zjistit, jaký kdo má zájem. „Vždycky to ale probíhá tak, že nejprve zavolají hráči, potom agentovi,“ vylíčil situaci jeden ze zdrojů Sportu. I kdyby se ale na obzoru rýsovalo panorama konkrétní destinace, lidé z hráčova okolí nemůžou nic potvrdit, dokud se neotevře trh a příslušný klub oficiálně neoznámí, s kým že se dohodl.

Záleží na loterii o supertalenty?

Generálního manažera Chicaga Stana Bowmana v říjnu nahradil Kyle Davidson. Na konci sezony nastínil, že chystá plán, jak mužstvo překopat. Zahájil totální restart, už první rázné kroky byly překvapivé, pro někoho ovšem spíš krátkozraké. Předpokládalo se třeba, že pokud se klub pustí do generační obměny, budou patřit ke tvářím nově budovaného týmu právě hráči jako DeBrincat, Dach nebo Kubalík.

DeBrincat za pět sezon v Chicagu nasypal 160 gólů, z toho 41 v minulém ročníku. Víckrát se v celé lize za stejnou dobu trefilo jen sedm hráčů. Po nadcházející sezoně mu však končí smlouva. Bere 6,4 milionů dolarů ročně, při svých výkonech by si mohl výrazně polepšit. Blackhawks však zvolili jiné řešení s tím, že na jeho kontraktu ušetří a mužstvo ještě omladí.

Dost věcí naznačovalo, že Blackhawks v dlouhodobých plánech nepočítají ani s Kubalíkem. Dosud bral 3,7 milionu dolarů (asi 94 milionů korun). Předpokládaná kvalifikační nabídka by podle pravidel musela dosáhnout částky aspoň o deset procent vyšší. Kubalík by ji buď přijal, nebo odmítl. V tom případě by mohl jít k arbitráži. Nic z toho se však nestane, protože klub mu nic nenabídl. Je tedy volný.

V podobné situaci se ocitl další útočník Dylan Strome. Tím se naopak otevřela šance například 22letému Philippu Kurashevovi, jemuž končí nováčkovská smlouva a který bral necelý milion. Otázkou taky zůstává, co se chystá kolem ikon Patricka Kanea a Jonathana Toewse.

Oběma mají za rok vypršet osmileté kontrakty, rozpočet každý z nich zatíží 10,5 miliony dolarů ročně. Pokud by skončili, klubu vznikne s úsporou za DeBrincata nějakých 30 milionů dolarů rezervy pod platovým stropem. Jenže kdo se i za takové peníze pohrne do klubu, kde na něj budou kvůli špatným výsledkům celou dobu bučet?

Vítězové Stanley Cupu z let 2010, 2013 a 2015 chyběli ve vyřazovacích bojích podruhé za sebou a počtvrté za posledních pět sezon. Po rozsáhlé rekonstrukci by Blackhawks mohli spadnout na dno, ale zároveň tak zvýšit své šance v loterii o pořadí v příštím draftu. Ve hře budou supertalenti jako Connor Bedard, Matvěj Mičkov nebo Adam Fantilli. Třeba na tomhle nejvíc záleží.