Změny v NHL: Zacha míří za Pastou! Nový klub mají i Kubalík či Rutta

Poprvé v kariéře natáhne Pavel Zacha v NHL jiný dres než ten s logem New Jersey. Šestka draftu 2015 se stěhuje do Bostonu a rozšíří českou kolonii s Davidem Pastrňákem a Tomášem Noskem. Přibýt by do ní měl i David Krejčí. „Pavel je sympatický. Ale to je i jeho problém, stejný je na ledě,“ pronesl o Zachovi jeden ze skautů po trejdu. Dominik Kubalík se jako volný hráč domluvil s Detroitem, kde bude čtvrtým Čechem v týmu. A fantom play off Ondřej Palát? Do středečního večera se s nikým nedomluvil.