Klid pro Vaněčka. Gólman se vyhne arbitráži, s Devils podepsal za balík

Přesně, jak se očekávalo. Ještě před stáním u soudní arbitráže se brankář Vítek Vaněček po výměně do New Jersey dohodl s Devils na nové smlouvě. Oproti minulému kontraktu si výrazně polepšil. Kontrakt podepsal na tři roky, celková gáže činí 10,2 milionu dolarů (v přepočtu asi 240 milionů korun). Ročně si tak přijde na 3,4 milionu dolarů.

Minulou sezonu měl začít v Seattlu. Nadšený z toho nebyla. Nakonec se však Vítek Vaněček po výměně znovu vrátil do Washingtonu. Tentokrát však už však hlavní město USA na nějakou dobu opustí najisto.

Capitals ho před necelými dvěma týdny vyměnili do New Jersey. Spolu s Vaněčkem Devils získali 46. volbu v letošním draftu. Sami naopak přišli o 27. a 70. volbu. Český brankář byl bez smlouvy, jelikož byl chráněným volným hráčem, právě Ďáblové byli klubem, který měl přednostní právo na jednání o nové smlouvě. A právě na té se dnes obě strany dohodly!

Vaněček dostal k podpisu tříletý kontrakt, který mu vynese dohromady 10,2 milionu dolarů. V uplynulé sezoně si přišel na 750 tisíc dolarů. Oproti tomu si nyní polepší takřka pětinásobně.

V New Jersey by měl vytvořit dvojici s Mackenziem Blackwoodem, který byl v uplynulé sezoně kritizován pro nekonzistentnost svých výkonů. „Devils předváděli v uplynulém ročníku solidní výkony, ale dojeli právě na mizerné výkony gólmanů,“ píše web The Athletic.

„Posílení brankářské pozice bylo naším cílem od začátku. Možnosti byly omezené a vy musíte najít to nejlepší řešení. Máme z toho dobrý pocit a věříme, že jako dvojice si s Mackenziem povedou dobře,“ řekl pro nhl.com generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald. V klubu se navíc gólman potká i s útočníkem Ondřejem Palátem, který dorazil po úspěšných letech v Tampě.

Vaněček se v ročníku 2021/22 umístil mezi brankáři podle statistik na 31. místě z celkových 61 brankářů, kteří odchytali alespoň dvacet utkání. „Navázal na čísla z předešlé sezony. I tak by však být pro Devils jasným přínosem,“ pokračují na prestižním The Athletic.

Ve 26 letech bude chtít Vaněček poprvé natrvalo ukrást pozici brankáře číslo jedna v klubu NHL.

