Stanley Cup v Plzni: Francouz Pohár přivezl v džípu a čepoval do něj pivo

Brankář Avalanche je teprve třetím českým gólmanem po Dominiku Haškovi a Romanu Turkovi, jemuž se Pohár podařilo vybojovat, a po útočníku Petru Sýkorovi teprve druhým hráčem, který Pohár představil v západočeské metropoli. Slavnost pojal skutečně stylově. Stanley Cup přivezl do Plzeňského pivovaru na džípu americké armády, která město ve druhé světové válce osvobodila, načepoval do něj proslulý ležák Pilsner Urquell.

„Je to něco, v čem jsem vyrůstal, je to ve mně zakořeněné. Jsem rád, že můžu slavit na tak ikonickém místě jako je Plzeňský pivovar. Ten džíp, to bylo spíš takové spontánní rozhodnutí. Oslavy si zatím užívám maximálně. První část jsem měl s rodinou, snídaně doma s pohárem a těmi nejbližšími, tohle je veřejná část. Chtěl jsem, aby pohár mohlo vidět co nejvíc lidí,“ svěřil se Francouz. „Ze Stanley Cupu jsem ale nic nejedl. Viděl jsem halušky, guláš a tak podobně, ale já v podstatě nevěděl, co bych si tam dal,“ připomněl.

Trofej za ním přivedli ostřílení strážci poháru Mike Bolt a Phil Pritchard z Mnichova, kde přistáli včera odpoledne. V Plzni zahájil Stanley Cup evropské turné, po Francouzovi ho představí Nico Sturm v bavorském Augsburgu. Když v půl dvanácté dopoledne vjížděl český gólman na nádvoří pivovaru ve vojenského džípu Willis se Stanley Cupem vedle sebe na zadním sedadle, lidé se teprve scházeli.

Oslavy vypukly po setkání s médii zhruba půldruhé hodiny později. To už se vozidlo muselo prodírat davy fanoušků. Jakmile Pavel Francouz vystoupil na pódium, zvedl svátost nad hlavu a políbil ji, začali přítomní vyvolávat jeho jméno.

Když Petr Sýkora před 22 lety přivezl pohár do Plzně, z ruzyňského letiště s ním na dálnici ujel. „Byl jsem tehdy na zimáku, vybavuju si to jako včera. V tu chvíli jsem asi nejvíc cílil na to, abych se dostal do extraligy a na Stanley Cup jsem až tak nepomýšlel,“ vzpomínal Francouz na druhý Sýkorův úspěch z roku 2009. Jeho džíp tentokrát při jízdě městem zpovzdálí jistili Bolt s Pritchardem v nové škodovce. Ale žádnou kulišárnu, třeba ztratit se jim v husté dopravě, na ně nechystal. „Hodný kluk,“ chválil ho druhý ze strážců pokladu.

