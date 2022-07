Český Detroit: Yzerman ví, co dělá, říká Hudler. Zaútočí na Stanley Cup?

Ondřej Palát v dresu New Jersey na fotomontáži, kterou na Twitter pověsili Devils • Twitter / New Jersey Devils

Zažil sladký závěr jedné úžasné epochy Red Wings, na úsvitu léta 2008 Jiří Hudler zvedal nad hlavu Stanley Cup, rok poté válčil ve finále. Následoval postupný pád, odchody prvotřídních ikon. Dnes je hokejový Detroit součástí smečky týmů NHL pracující na rekonstrukci kádru. Na někoho už je to příliš dlouho. Posune někdejší proslulý Hockeytown na další schod čtyřčlenná česká enkláva? „Stevie Yzerman ví, co dělá,“ říká Hudler na konto někdejšího parťáka a nynějšího GM klubu.

S tuzemskými vyslanci se nám to v Detroitu pěkně hromadí. Filip Hronek už patří mezi stabilní členy týmu a defenzivní špici celku. Jakub Vrána je brán za ústřední palebnou sílu, od níž se při plné sezonní zápasové porci očekává kóta 30 gólů i víc. Velký potenciál se ukrývá ve Filipu Zadinovi, jemuž zatím schází nový kontrakt. A do toho všeho přichází čerstvá koupě v podobě Dominika Kubalíka, schopného ranaře, jenž míní zabojovat o návrat mezi vychvalované kumštýře. Detroit podnikne útok na play off, kam se šest sezon po sobě nepodíval.

Co si o současných Red Wings myslí jeho někdejší šampion a hráč, co s klubem prožil slavné časy?

„Odchody Dacjuka a Zetterberga začala Detroitu nová cesta. Nechci říkat, že šel dolů, ale nastartovala se velká, dost zásadní obměna. Domů z Tampy se vrátil Stevie Yzerman, v mých očích jednoznačná záruka, že to s Detroitem půjde nahoru. Postupně, ale stoprocentně.“

Až úplně nejvýš?

„Neříkám, že se vrátí éra hráče Yzermana, Shanahana, Larionova, Dacjuka, Zetterberga a dalších. Ale myslím, že na současné Tampě vidíme, kam to s organizací dojde, když ji vede právě Yzerman. To on postavil současnou Tampu, která v posledních třech letech dvakrát vyhrála Stanley Cup a letos padla až ve finále s naprosto skvělým Coloradem. Možná až z 90 procent je to práce Stevieho, jenž strojí za poskládanou vítěznou sestavou. U Lightning provedl spoustu dobrých tahů a na něco podobného je zaděláno v Detroitu. V minulých dnech provedl dobré nákupy.“

Sedí vám Dominik Kubalík právě teď k Red Wings?