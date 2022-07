Malík o Tampě: Ani jsem nevěděl, že mě draftovali a už jsem seděl v letadle

U odvodu talentů do NHL uspěl Nick Malík napotřetí. Loni a předloni zájmu klubů unikl, tentokrát si ho vybrali Lightning, finalisté letošního Stanley Cupu a šampioni z předchozích dvou sezon. Mistr juniorské extraligy z roku 2019, který chytal taky dvě extraligová utkání za Třinec a tři sezony patřil k oporám partnerského celku Ocelářů ve Frýdku-Místku, se dostal na řadu jako 160. v celkovém pořadí.

Účastník dvou šampionátů do 20 let chytal v poslední sezoně ve finské elitní soutěži. V 34 zápasech uhájil čtyřikrát nulu, brankový průměr stlačil pod dva góly na zápas (1,97). V play off měl průměr 2,12 a přidal dvě nuly navrch. Malík se stal hvězdou Liigy, pomohl dotlačit týmu KooKoo Kouvola do semifinále play off. V bitvě na sedm zápasů vychytal postup proti Jukuritu, druhému celku tabulky v dlouhodobé soutěži.

Finská média o něm psala jako o zázraku sezony. Během přípravy na mistrovství světa v Tampere byl pozván do české reprezentace. To všechno jistě přispělo k tomu, že tentokrát už ho v NHL nepřehlédli. A začátkem července se vypravil na svůj první kemp.

Nick Malík na kempu Tampy Bay • Foto Profimedia.cz

„Všechno se seběhlo tak rychle. Draftovali mě a už jsem seděl v letadle,“ vyprávěl Malík, jehož cesta do výcvikového tábora v Brandonu na Floridě se však protáhla. Trvala přes dvacet hodin. Když ovšem přičteme zklamání z předchozích let, bylo to vlastně ještě déle…

Na mistrovství světa dvacetiletých na přelomu roku Malík neodletěl. Ve finském KooKoo Kouvola si vybudoval skvělou pozici a nechtěl o ni přijít. Ani na opakovaný srpnový šampionát nejede, byl jedním ze čtyř českých brankářů, kteří se z různých důvodů omluvili. Zúčastnil se však soustředění nových tváří Lightning. Snažil se tam ukázat a zároveň vstřebat, co nejvíc mohl.

„Je docela vzrušující být tady. Všichni byli skvělí, od kluků po trenéry a realizační tým,“ líčil Malík pro nhl.com. „Vím, že tenhle tým od svých brankářů hodně očekává. Andrej Vasilevskij patří k nejlepším gólmanům v lize a mám radost, že nás trénovali někteří lidé, kteří pracují i s ním,“ připomněl syn bývalého špičkového obránce Marka Malíka.

Asistent generálního manažera Lightning a ředitel pro rozvoj hráčů Stacy Roest uvedl, že ho potěšilo, co od Nicka Malíka během kempu viděl. „Je soutěživý a takové hráče máme rádi,“ řekl. „Mohli jsme si to ověřit během přípravy ve skupinách nebo v turnaji, kdy se hrálo tři na tři. Sledovali jsme, jak je založený coby hráč, teď se můžeme zaměřit na věci, v nichž chceme, aby se přes léto zlepšil,“ dodal.

Nick Malík na kempu Tampy Bay • Foto Profimedia.cz

Nickův otec sehrál v NHL v letech 1994-2009 celkem 691 zápasů za Hartford, Carolinu, Vancouver, New York Rangers a Tampu. Za Česko hrál ve Světovém poháru 2004 a na olympiádě v Turíně 2006. „Pamatuju si, že jsem tu byl předtím a s bratrem jsme jezdili na skútrech,“ líčil Nick Malík.

„Jezdili jsme do parku, kde bylo basketbalové hřiště a hráli basket. Spousta věcí se změnila. Lightning teď mají hezké tréninkové zázemí. Když jsem tu byl naposledy, myslím, že tréninkovou halu ještě neměli,“ vybavil si.

Třináct let poté, co v Lightning ukončil zámořskou kariéru, je jeho syn ve stejném klubu na začátku cesty do nejlepší ligy světa.