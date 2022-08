Rutta o Pittsburghu i konci v Tampě: Už ji nesleduju, Palát mi bude chybět

Byl to pohádkový příběh – snad podobný tomu, jaký ve fotbale napsal Jan Koller . Z nepotřebného hubeného čahouna, který před devíti lety pendloval mezi extraligovým Chomutovem a partnerským týmem v Kadani, se stal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Nechybělo mnoho k tomu, aby na pažbu zapsal i třetí zářez nejprestižnější hokejové trofeje světa.

Navíc není vyloučeno, že by v budoucnu další prsten pro vítěze NHL na ruku nenatáhl. Pittsburgh, kam Rutta zamířil z trhu s volnými hráči, patří k největším značkám v zámoří, naposledy klub slavil Stanley Cup dvakrát po sobě v letech 2016 a 2017. Momentálně však nepatří k horkým favoritům ligy a hvězdy jako Crosby , Malkin, jenž vinou operace kolene naposledy přišel o čtyřiatřicet zápasů, nebo Letang, se už dostávají do poslední fáze svých kariér.

„Ale vždy je lepší mít tyhle kluky na své straně. Jsem rád, že s takovým hráčem jako Crosby budu sdílet kabinu, zkusím od něj okoukat nějaké triky. Jenom s ním být v jedné šatně je už extra motivace,“ říká Rutta na adresu jedničky draftu z roku 2005.

U Penguins se navíc setká s dalším Čechem Radimem Zohornou. „Myslím, že na exhibici ve Žďáru jsme se viděli poprvé, tak jsme se konečně seznámili. Máme před sebou novou sezonu a věřím, že bude úspěšná,“ hlásí rodák z Písku, který už překročil třicítku, a tudíž v dnešní mladé a rychlé NHL může být pomalu považován za veterána.

Rutta se přitom cítí fantasticky a žádné fyziologické změny po překročení třiceti let nezpozoroval. „Mám výhodu, že jsem do NHL odešel pozdě, takže jestli se to bere na nějaký věkový průměr ligy, tak jsem pořád v pohodě,“ popisuje.

Na Tampu Bay, v níž zažil dosud nejlepší roky kariéry, už moc nevzpomíná. „Ale Palda ( Ondřej Palát ) mi bude chybět, za ty čtyři roky jsme si přirostli k srdci. S Victorem Hedmanem jsme odehráli parádní zápasy. Na ledě mi zrovna on bude hodně chybět, ale takový je hokejový život a třeba se ještě někdy potkáme,“ doufá Rutta na adresu švédské superstar a teď už bývalého parťáka z první obranné formace Lightning.

