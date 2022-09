Blueline: Češi mají 2,5 jedničky. Čeká se na story typu Vejmelka

Sedm mužů. Takový je součet českých gólmanů v NHL, kteří by s největší pravděpodobností měli zasáhnout do příštího ročníku. U tří z nich proběhly výrazné změny, další se posunuli do jiných pozic. Je tu první ze čtyřdílného seriálu Blueline před startem sezony NHL! Od mikrofonu tradiční parťáci Jan Denemark a Ondřej Kuchař.