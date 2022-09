Tortorella jako Zenkl z Okresního přeboru: dril bez puku, hráči kolabovali

Bývalý kouč New Yorku Rangers John Tortorella • Michal Beránek (Sport)

Svérázný trenér John Tortorella se vrací do NHL. Od nové sezony má vést Philadelphii • twitter.com

Někteří hráči Flyers měli co dělat, aby úvodní trénink Johna Tortorelly vůbec dokončili • Twitter / Philadelphia Flyers

S koučem Johnem Tortorellou přichází do Philadelphie tvrdá disciplína • Twitter / Philadelphia Flyers

Žádný balónek... tedy puk. Zato pořádná dřina! Ostřílený trenér John Tortorella na úvod svého angažmá ve Philadelphii připomíná proslulého kouče Bohumíra Zenkla z fotbalového seriálu Okresní přebor. První týmový trénink pod velením svérázného Američana byl pro většinu hráčů Flyers očistcem, který nikdy nezažili. Tvrdý dril na bruslích, téměř půlhodina v plné rychlosti. Někteří měli mžitky před očima, jiní rovnou odpadávali. Je Torts blázen? Spíš experimentátor. V podprůměrném týmu se snaží vzbudit mentalitu hladových psů, kteří se prohryžou do play off.

Na práci s kotoučem času dost. John Tortorella má osobitý styl, jeho noví svěřenci už ví. V tréninkovém centru se při prvním shledání se svým šéfem proháněli 27 minut na bruslích. Nejprve nekonečné kroužení kolem ledové plochy, pak klasické brzdy na lajnách. Přes celé hřiště, tam a zase zpátky.

Chybělo snad jen ikonické zvolání „Na váhu!“, aby Tortorella v hokejových podmínkách zrekonstruoval slavný výstup herce Ivana Trojana ze seriálu Okresní přebor. Jím ztvárněný trenér Bohumír Zenkl byl podobně neúprosný.

O povaze čtyřiašedesátiletého rodáka z Bostonu se přesvědčili už na jeho předchozí štaci v Columbusu. S klubem se Tortorella neloučil v dobrém. Hvězdy odmítaly jeho tvrdohlavost, důležitý střelec Patrik Laine se nebál veřejné kritiky svého lodivoda.

„Pravidla musí dodržovat každý, ale jen do té míry, abyste prodali své schopnosti. Tortorella nedopřál volnost vůbec nikomu,“ přiznal Fin webu aamulehti.fi. „Útočníci chtějí tvořit. Musíte trochu ošidit obranné povinnosti, aby se z vás stal král střelců. A pokud to kouč vidí jinak, nemáte šanci.“

Napjatá atmosféra v kabině nakonec vedla k Tortorellově vyhazovu. Rok odpočíval, aby ho v létě zlanařilo vedení Philadelphie. První trénink napověděl, že se dvojnásobný vítěz Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra NHL příliš měnit nebude. Důležité však je, aby od něj hráči cítili také podporu. Nikdo nechce mít za zády diktátora, který nesnese námitky a pochvala není součástí jeho slovníku.

Takový už někdejší vítěz Stanley Cupu být nehodlá. Když talentovaný obránce Flyers Mason Millman usedl po úmorném čtvrtečním drilu na střídačku, vyzvracel se a uklidil po sobě, přišel k němu Tortorella a pochvalně jej poklepal na rameno za to, že nechal na ledě maximum.

„Byla to pro všechny velká fyzická zkouška. Ale já se snažím vyčíst zejména jejich mentální odolnost. Mám před sebou nový tým a potřebuji ho otestovat. Jsem spokojený s tím, jak se k tréninku postavili,“ chválil Tortorella své svěřence pro NBC Sports. „Nebyl to určitě nejtěžší trénink celého kempu. Takové zkoušky budují přátelství. Chceme u hráčů podnítit odhodlání, aby si řekli: tímhle mě nedostaneš,“ vysvětlil.

Nic jiného Tortorellovi ani nezbývá. V týmu nemá žádné kluky z plakátu. Vede partu bojovníků, které uplynulá sezona vůbec nevyšla. Proto se od mužstva z Pensylvánie příliš nečeká ani tentokrát. Flyers navíc kosí zranění. Veterán Ryan Ellis je pro zdravotní problémy blízko ukončení kariéry, minimálně na začátku sezony nemohou trenéři počítat ani s vůdčí osobností z útoku Seanem Couturierem, který laboruje s vyhřezlou ploténkou.

O to víc se musí prodat buldoci typu nově příchozího forvarda Nicolase Deslaurierse. „Když jsem Nica viděl, nevěděl jsem, jestli trénink vůbec zvládne. Opravdu. Vypadal hrozivě, ale nezabalil to, nezastavil se a cvičení dokončil. Doufám, že to viděli i další kluci,“ zhodnotil kouč přístup jedenatřicetiletého univerzála.

Velký otazník visí nad zadákem Tonym DeAngelem. Ten si v lize vybudoval pověst drzého floutka, který má problém respektovat pravidla. Z Rangers se před rokem pakoval po konfliktu s vlastním brankářem. Jeho spojení se zásadovým Tortorellou vypadá až nereálně. Křest ohněm nicméně zvládl.

„Hledal jsem výtah, ale marně,“ smál se v tiskovém centru po náročném tréninku. „Nezažil jsem nikdy předtím, že bychom byli celou dobu bez puku. Ale to je v pořádku. Dostaneme se do formy a budeme připravení na novou sezonu. Nejen fyzicky, ale také mentálně.“

Flyers netíží tlak, očekávání jsou spíš na bodu mrazu a play off má být nedozírnou metou. O to víc může Philadelphie šokovat. Až čas ukáže, jak dobrým alchymistou Tortorella umí být. A jestli třeba neskončí stejně nechvalně jako Bohumír Zenkl. Philadelphia Flyers Vše o klubu ZDE