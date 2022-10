Bookmaker Tipsportu o NHL: Gól McDavida v kurzu 7? Nervózní noc

Top kurzovým kandidátem na zisk Stanley Cupu je Colorado. Z Denveru přitom v létě odešli klíčoví hráči jako Kadri, Burakovsky a Kuemper. Proč je obhájce trofeje takovým favoritem?

„Jízda Avalanche v play off ukázala, že jádro týmu je momentálně v ideálním věku. Útok MacKinnon - Landeskog - Rantanen je nejspíše nejlepší lajnou v lize. V obraně zase budí respekt Makar s Toewsem. To je, minimálně na přesilovce, obrovská síla. Podívejte se na Tampu. Po prvním Stanley Cupu také obhájila. Myslím, že se historie zopakuje.“

Zatímco v Západní konferenci by mělo kralovat Colorado, na opačné straně severoamerického kontinentu je situace zamotanější. Alespoň podle kurzů. O slovo se hlásí Toronto, Florida, Tampa Bay nebo Carolina. Kdo má na východě nejlépe vyladěný kádr? Koho pasujete na finále play off?

„Už v minulé sezoně jsem tipoval na finále Floridu. V posledních dvou letech se ale nedokázala dostat přes Tampu. I když do Calgary odešel top útočník Panthers Jonathan Huberdeau, věřím tomu, že tentokrát finále panterům vyjde. I proto, že se velmi daří brankáři Bobrovskému.“

Proč se tolik nepočítá s NY Rangers? V uplynulé sezoně byli ve fázi TOP 4.

„Jezdci jsou specifickým klubem. Nikdy nejsou úplně v nejnižších patrech tabulky, ale zároveň nehrají o úplnou špici. Jedna zajímavost: Newyorský celek nikdy nepatří mezi týmy, na které se hodně sází. Pro tipéry je asi nevyzpytatelný. Nemají ho v oblibě.“

Vidíte v lize černého koně? Způsobí některé mužstvo senzaci?

„Těžko v NHL mluvit o nějakém možném extra překvapení. Přece jen, soutěž bývá dost vyrovnaná. Ale dobře. Proč nezmínit třeba Edmonton? Má McDavida, Draisaitla, loni se dařilo i Evanderu Kaneovi. Z Toronta přišel brankář Jack Campbell. Oilers by konečně mohli více prorazit.“

A naopak: Je v lize tým, u kterého hodně pochybujete? Koho by mohl potkat výrazný výsledkový sešup?

„V minulé sezoně se trápil Montreal. Finalista Stanley Cupu 2021 skončil úplně poslední. „Zkušenosti“ s tím má také Vegas, které se nedokázalo probojovat do play off. Na propadák tipuju Minnesotu. Ta byla loni trochu překvapivě bodově pátá nejlepší. Ve vyřazovací části pak nestačila hned v prvním kole na St. Louis.“

David Pastrňák loni nasázel v základní části 40 gólů. Odehrál ale jen 72 zápasů. Překoná tentokrát metu 50 branek? Pomůže mu obnovená spolupráce s Davidem Krejčím k zisku Maurice Richard Trophy?

„David na 50 gólů v sezoně stále čeká. V ročníku 2019/20 jich nastřílel 48 v 70 startech, loni 40. Jednoduchým přepočtem by se teoreticky při 82 duelech mohl trefit 45x. Bez ohledu na absenci Davida Krejčího má vyrovnanou střeleckou fazonu. Myslím, že letos opět dosáhne na nějakých 40 - 45 tref.“

Kdo bude nejproduktivnějším českým hokejistou v základní části? Posbírá Jakub Voráček z tuzemských hráčů opět nejvíce asistencí? Ovládne Tomáš Hertl kanadské bodování San Jose?

„Zásadní změnu pořádků nečekám. Jakub Voráček je skvělý nahrávač. Loni měl obrovský nepoměr gólů a asistencí (6+56). Nejproduktivnějším českým hráčem ale bude znovu David Pastrňák. Nasázet by mohl kolem 45 branek a přidat 30 asistencí. A Tomáš Hertl? Švýcar Timo Meier (35+41) má za sebou životní sezonu. Právě on bude podle mě jeho největším soupeřem v interním klubovém bodování San Jose.“

Slovenský útočník Juraj Slafkovský se stal jedničkou posledního draftu NHL. Má na to ulovit Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka sezony? Kteří zelenáči budou jeho největšími konkurenty?

„Útočit hned v premiérovém roce na Calder Trophy? To by bylo po ovládnutí draftu ještě větším „majstrštykem“. Nejprve bude důležité se vůbec probojovat do sestavy Montrealu. Vezměte si minulou sezonu. Nejvýše postavený forvard draftu 2021 Matty Beniers (celkově druhý) odehrál za Seattle pouhých 10 utkání. Třetí v draftu Mason McTavish v dresu Anaheimu jen devět. Slafkovský je výborný hráč, cena pro top nováčka je však hodně vysoká laťka. Ale rád se budu mýlit. Canadiens jsem v dobách Tomáše Plekance fandil.“

Tipsport je oficiálním partnerem NHL. Jaké to má pro největší sázkařskou komunitu výhody? Na co všechno lze sázet? Připravujete nějaké nové, nevšední příležitosti?

„Jako oficiální partner bychom měli mít přístup k nejrůznějším statistickým datům, jako je například rychlost střely, maximální rychlost hráče apod. Uvidíme, jaká data půjdou použít. Při vyhodnocování sázek je důležitá přesnost informací. Momentálně jde u Tipsportu sázet kromě zápasů, třetin a počtu gólů i na střelce, kanadské body, přesný výsledek, počet střel, vyloučení, kdy padne první branka, jestli padne gól v oslabení a na spoustu dalších příležitostí.“

Oblíbenými sázkami jsou ty na střelce nebo kanadské body. Který hráč byl v tomto ohledu v minulé sezoně „jistotou“? Bude to platit i v nadcházejícím ročníku?

„Šedesát branek Austona Matthewse z Toronta je nejlepší odpověď na vaši otázku. Musím zmínit i dvojku z Edmontonu Draisaitla (55) s McDavidem (44). Velkým lákadlem pro tipéry byl v minulé sezoně i Kirill Kaprizov z Minnesoty. Nasázel 47 gólů! Mezi obránci byl oblíbený Cale Makar z Colorada. Tomu se podařilo vstřelit 28 branek. V novém ročníku můžeme na tiketech očekávat podobná jména. Mimochodem, zajímavým snajprem je Kyle Connor z Winnipegu, který se prosadil 47x, z toho plných 36 tref dal ve hře 5 na 5. Oproti tomu jezdec Chris Kreider zaznamenal z celkových 52 branek jen 23 při plném počtu hráčů na ledě.“

V čem je NHL pro tipéry specifická? Šnůry doma, venku, zranění, dlouhé tripy... Lze v ní vypozorovat nějaké zajímavosti?

„Jednoznačně specifická je v sázkách na střelce branek. V tenise, kde jsou vypsané kurzy na vítěze například 1,25 - 3,50, máme velký objem sázek na nižší kurz. Co se ale týká střelců (dá gól v kurzu 3,50, nedá branku v kurzu 1,25), je extrémní objem sázek na vyšší kurz. Zkušení tipéři sledují, kteří hráči nastupují v prvních dvou lajnách, a hlavně kdo chodí na přesilovky. Dochází i k těmto situacím: V průběhu dne se objeví informace, že jeden z klíčových hráčů nenastoupí, a do první lajny (a případně na přesilovku) je nasazen borec se zajímavým kurzem, který měl původně operovat ve čtvrté lajně s menším prostorem na ledě.“

Co všechno ovlivňuje výši kurzů? Které faktory musíte sledovat, kontrolovat, kde sbíráte informace?

„Hlavním faktorem pro sestavování kurzů je samozřejmě matematická statistika. Dále průběžné náběry na jednotlivé příležitosti. A v neposlední řadě předpokládané sestavy. Informačních stránek k NHL je dost.“

Stalo se vám, že jste vypsal kurz, který se nakonec úplně minul s realitou? Prožil jste někdy takovou chmurnou chvilku? Máte při stanovování kurzů nastavené nějaké kontrolní mechanismy?

„Na kontrolních mechanismech neustále pracujeme. Tak, aby byly zautomatizované. Těch čísel totiž letí do světa velké množství a nikdo není bezchybný. Chmurná chvilka u mě samozřejmě proběhla. Vzpomínám si, že jsem si v Excelu připravil kurzy na střelce, abecedně si je před zadáním do systému seřadil a… jeden hráč mi při tom bohužel vypadl. Byl jsem tak o řádek „mimo“. V nabídce se pak objevil gól elitního střelce Edmontonu McDavida s kurzem 7, u Draisaitla zase svítil kurz 4,50. Měl jsem ale kliku. Ani jeden z hráčů v duelu neskóroval. Tu noc jsem však byl hodně nervózní. Mohl jsem si naštěstí oddychnout.“

Věnujete se předzápasovým kurzům. Co se děje poté, když utkání vypukne? Jak se stanovují live kurzy? Kdo to má na starosti?

„Když zápas začne, přebírají si ho tzv. livebookmakeři. Ti mají na starost sázky v průběhu duelů. Live kurzy se samozřejmě mění v závislosti na odehraném čase a podle dílčího skóre. Například kurzy na střelce branek se zvyšují, krátí se jim čas na gól.“

Sledujete NHL na streamech? Je to důležitá součást vaší práce a promítáte své postřehy i do kurzů? To se asi moc nevyspíte, jestli to berete poctivě...

„Na NHL se dívám rád. Velký vliv na stanovení kurzů to ale nemá. Přece jen, jsou dny, resp. noci (podle středoevropského času), kdy se hraje i 15 bitev. Je to spíš práce se zápisy o utkání. Z nich se dozvím sestavy, čas hráčů na ledě, kdo nastupuje v přesilovkách atd.“

Nová sezona NHL se rozjede v Praze. Na programu jsou dvě bitvy mezi San Jose a Nashvillem (7. a 8. října). Co od nich očekáváte? Věříte Sharks nebo Predators?

„Poslední vzájemný duel mezi Predators a Sharks skončil v základní hrací době bez branek. V zápase předtím Nashville vypráskal San Jose 8:0. NHL je prostě nevyzpytatelná. Doufám, že v Praze uvidíme hodně branek. A minimálně jednou bychom mohli jít do prodloužení…“

