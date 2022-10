Pastrňák po české show: Miluju hrát s Krejčím! Čím ho překvapil Zacha?

Česká chemie. Elitní útok oslnil New York.

Takovým titulkem vítal web NHL ve čtvrtek ráno své čtenáře. Čistě česká lajna je v NHL něco dlouho nevídaného. Naposledy se výrazněji zapsali před třinácti lety v Arizoně Radim Vrbata, Martin Hanzal a Petr Průcha. Na ně teď na startu sezony navážou čeští forvardi v Bostonu. Trio Zacha, Krejčí, Pastrňák v noci na čtvrtek vymazalo v přípravě Rangers.

Dohromady společně sebrali osm kanadských bodů. Při hře pět na pět spolu strávili na ledě 14 minut a 39 sekund. Poměr celkového počtu střeleckých pokusů vyzněl v jejich prospěch – 16:5. Střely na branku 10:3. A góly? 4:0!

„Moc jsme toho spolu ani nestihli odtrénovat, ale bylo to skvělé. S Krechem už jsme něco odehráli, ale upřímně můžu říct, že Pavel mě velice mile překvapil. Všichni víme, že má dobrou střelu, že je to chytrý hráč. Nevěřil jsem ale, že bude mít se svojí obrovskou postavou tak dobrý pohyb. Dělal všechno. Bodoval, byl silný na puku, rozdával bodyčeky. Skvělý výkon od něj,“ povídal po výhře 5:4 David Pastrňák.

Jeden gól připravil krásně Krejčímu, když mu poslal puk v přečíslení dvou na jednoho. O chvíli dřív si role obrátili, když ho zkušený centr našel přihrávkou bez dívání přesně na levém křídle a Pasta střelou z první propálil brankáře Jaroslava Haláka.

„Sami to vidíte. Nebyl tu, teď je zpátky a nechybí mu vůbec nic. Pořád je stejně dobrý, pořád na to má,“ říkal s úsměvem o Krejčím.

Pastrňákův návrat

Pro Pastrňáka to byl vůbec první zápas sezony, doteď do přípravy nenaskočil. „Několik měsíců jsem nehrál, takže dostat se do toho nejen fyzicky, ale i hlavou, nebylo úplně snadné. Nechcete nic podcenit, zranit se, nebo vůbec dostat tvrdý hit. Tréninkem zápasovou zátěž nikdy úplně nenahradíte. Na první pokus to ale nebylo špatné,“ culil se.

David Pastrňák schytal nepříjemnou ránu • Foto ČTK / AP / Julia Nikhinson

Právě český útok a jeho fantastický výkon byl pro americké novináře jasným tématem číslo jedna. „Chemie, jakou jsem mezi nimi okamžitě viděl, byla neuvěřitelná. Nebylo to pouze o vstřelených gólech, oni hráli skvěle ve všech třech zónách. Soupeř proti jejich lajně neměl skoro žádné šance, byli výborní v přechodech do útoku. Každý dovedl být nebezpečný,“ říkal s uznalým údivem v hlase trenér Jim Montgomery.

Že dá dohromady Pastrňáka s Krejčím, v tom měl jasno dávno. Až zranění Taylora Halla však k sehranému duu poslalo Zachu.

Jak si okamžitě fungující souhru vysvětluje? „Když vyrůstáte ve stejné hokejové škole, ve stejném systému výchovy mládeže, je to znát. Rozumíte si navzájem, souhra je pak o něco snazší. Neznám českou hokejovou školu tak dobře jako třeba švédskou nebo ruskou, kde jsem několikrát byl. Pro mě osobně ale Češi tvoří most mezi kanadským a ruským stylem. Mají v sobě kombinaci tvrdosti a šikovnosti,“ rozpovídal se kouč.

Na Pastovi pak bylo vidět, jak si českou spolupráci užívá. „Jsme malá země, takže je vždycky super, když můžete mít vedle sebe v týmu alespoň nějakého Čecha. Že jsme teď vytvořili kompletní útok? Je to něco navíc.“

Několik měsíců bude Bostonu scházet také Brad Marchand. Patrice Bergeron povede druhý útok bez svých obvyklých křídel. Novináři se pak Pastrňáka ptali, zda standardního parťáka v čele s geniálním tvůrcem hry Bergeronem na ledě nepostrádá.

„Takový hráč by vám chyběl vždycky. Je to absolutní legenda, několikanásobný vítěz Selke Trophy. Každý o mně ví, že miluju hrát s Bergeronem a Marchandem. Úplně stejně si ale užívám zápasy vedle Davida Krejčího. Spolu hrajeme zase trochu jiný hokej. Styly se trochu liší a já si to užívám. Ke Krechovi jsem jako dítě vzhlížel, jsem vděčný za to, že můžu být vedle něj,“ dodala bostonská osmaosmdesátka.

Možná sestava Bostonu

Brankář:

Swayman

Obránci:

Lindholm

Carlo Forbort

Clifton Reilly

Zbořil



Útořníci:

Zacha

Krejčí

Pastrňák

DeBrusk

Bergeron

McLaughlin Frederic

Coyle

Smith Foligno

Nosek

Studnicka

