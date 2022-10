Hertl dal gól v NHL na ledě, kde sbíral perníky: Slzička mi trochu ukápla

Na svoji velkou chvíli nečekal dlouho. A sám si gól vybojoval. Několik hráčů před Juusem Sarosem pak nedokázalo trefit neposedný puk a ten se nakonec odrazil přímo k němu. Tomáš Hertl pohotově zavěsil do vikýře a divoce zapumpoval rukou. Kamera našla manželku s malým synem Tobiasem, hala skandovala jeho jméno. „Jsem strašně rád, vítězství by však bylo mnohem sladší,“ svěřoval se po utkání centr San Jose. Ještě v první třetině trefil horní tyčku, jenže to bylo všechno od něj a víceméně i od týmu San Jose. V prvním zápase NHL Global Series v Praze prohrál s Nashvillem 1:4 .

Jaké jsou dojmy?

„Těší mě, že jsem si mohl dát gól, ale byl bych raději, kdybychom vyhráli a já si to mohl užít. Je to škoda.Do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnané, já jsem dal tyč, Timo (Meier) taky. Na konci druhé třetiny jsme na chvíli vypustili a to nás stálo zápas. Je to škoda. Na jejím začátku to ještě nebylo špatné, ale pak jsme tam propadli, darovali jsme jim jednoduché góly a to nás stálo zápas. Inkasovali jsme rychle, ale pak měli přesilovky, byli u nich, měli šance a nevyužili. A oni nás potrestali a pak už si to pohlídali.“

Věnujete gól manželce, nebo si počkáte až na trefu ve vítězném zápase?

„Říkal jsem jí, že to bude k narozeninám, ale jsem rád, že tu byla skoro celá rodina, v hale, kde jsem před deseti lety začínal, jsem dal gól. Jsem strašně rád, vítězství by však bylo mnohem sladší. Není ale čas se v tom vrtat, čeká nás další zápas.“

Při české hymně před začátkem jste si pozpěvoval a taky se vám leskly oči. Bylo tam dojetí?

„Musím přiznat, že bylo. Být doma, hrát za San Jose, stát na ledě a vidět rodinu, která byla zrovna tím směrem. Byl jsem dojatý hodně. Dá se říct, že i trošičku slzička ukápla, byl jsem prostě šťastnej.“

V čem byl první zápas specifický? Hledáte se, i když za sebou máte přípravná utkání?

„Tahle utkání jsou trošku jiná. Zvykáme si, nový systém, všechno, hrajeme jinde, než to známe. Je toho kolem určitě hodně, Nashville do sezony vkročil líp, my to však musíme příště napravit.“

Zbyl nějaký čas potkat se s rodinou?

„Půjdu je nejvýš pozdravit, rychle si s nimi popovídat. Hned je další zápas a musím se připravit, protože času moc není.“

V O2 Areně jste začínal. Nepřijde vám vtipné, že jste tady střílel góly v extralize a teď jste skóroval v utkání NHL?

„Byl jsem tady už v roce 2004, když můj brácha hrál mistrovství devátých tříd. Později jsem chodil na extraligu a pak ji tady dvě sezony hrál. Takže vzpomínek mám mraky. Vybavuju, když jsem ještě za Slavii sbíral v zápase s Pardubicemi perníky a teď tady hraju NHL. To je prostě něco neskutečného.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:01. Sherwood, 21:24. Tolvanen, 35:14. Niederreiter, 59:28. Duchene Hosté: 08:36. Hertl Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – A. Carrier, Josi, Ekholm (A), McDonagh (A), Fabbro, Borowiecki – Duchene, Granlund (A), Forsberg – Sherwood, Johansen, Niederreiter – Jeannot, Sissons, Trenin – Tolvanen, Glass, Co. Smith. Hosté: J. Reimer (Kähkönen) – E. Karlsson (A), Harrington, Ferraro, Vlasic, Benning, Šimek – Kunin, Hertl (A), Meier – Labanc, Couture (C), Lindblom – Nieto, Bonino, Gregor – Gadjovich, Sturm, Lorentz. Rozhodčí StPierre, Charron – Galloway, Nansen Stadion O2 Arena, Praha Návštěva 16 648 diváků

