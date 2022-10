Hurikán mezi Predátory. „El Niňo“ řádil v Praze, do týmu ho naverboval Josi

V létě se stal po konci v týmu Hurricanes volným hráčem. Měl už nakročeno do Anaheimu, ale pak mu zavolal krajan a kamarád Roman Josi. A hvězdnému obránci se podařilo zlákat útočníka s přezdívkou „El Niňo“, který před měsícem oslavil třicáté narozeniny, do Nashvillu. V hlavním městě americké country hudby podepsal Niederreiter, jenž má v NHL na kontě 734 zápasů a 371 bodů (184+187), dvouletou smlouvu na osm milionů dolarů. A hned při evropském vstupu do sezony v novém týmu zazářil.

V pátečním prvním duelu přidal třetí gólovou pojistku Predators. V sobotním zápase nejprve vyrovnal na 1:1, pak vstřelil i vítězný gól na 3:2 a byl vyhlášen první hvězdou utkání. O čem mluvil po svém báječném vystoupení?

O dvojzápase se Sharks:

„Bylo to skvělé pro mě osobně, ale věřím, že si to všichni doopravdy užili. A je super, že se vracíme s dvěma výhrami, které byly naším cílem. Bylo skvělé, že jsme si mohli zahrát před evropskými fanoušky. Na zápas do Prahy za mnou přijeli rodiče, v Bernu mě zase v přípravě mohla vidět hrát babička. Jsem moc šťastný, že jsem si před nimi mohl zahrát, byl to opravdu zážitek.“

O startu sezony v Evropě:

„Pomohlo to i mně osobně zapadnout do týmu. V tomto směru šlo o ideální příležitost, jak jsme teď spolu byli 24 hodin denně. Když jsme cestovali do Bernu, tak se každý z kluků vyptával na Švýcarsko, těch otázek jsem zodpovídal fakt hodně. I díky tomu jsme se dobře poznali. Kluci tady jsou ale skvělí a je vážně snadné do tohoto týmu zapadnout, přijali mě naprosto úžasně.“

O atmosféře v O2 areně:

„Hodně lidí fandilo Sharks kvůli Tomáši Hertlovi, což je pochopitelné, ale určitě tady byla i spousta Švýcarů. A hlavně při gólech bylo slyšet, že i my tady máme z hlediště podporu. Jsem vážně šťastný, že jsem tady mohl s týmem být. Je vždy zábava vrátit se a hrát hokej v Evropě, navíc v hokejové zemi, jakou Česko je. Všichni jsme si to moc užili. A už se moc těším na celou sezonu.“

Petr Čech o NHL v Praze: Je pro mě čest házet úvodní buly, budu sledovat gólmany Video se připravuje ...

Nashville Predators Vše o klubu ZDE