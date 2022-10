Česká show v NHL! Pastrňák při výhře 1+3, tři body pro Krejčího a Nečase

Góly

Domácí: 27:34. Mantha, 32:43. Sheary

Hosté: 07:53. Bergeron, 15:03. Pastrňák, 26:14. Hall, 56:17. Krejčí, 58:55. H. Lindholm

Sestavy

Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, van Riemsdyk, Gustafsson – C. Brown, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, D. Strome, Protas – Oshie (A), Eller, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Sheary.

Hosté: Ullmark (Swayman) – Carlo, H. Lindholm, Clifton, Reilly, Zbořil, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Hall – Pastrňák (A), Krejčí (A), Zacha – Cr. Smith, Coyle, Greer – Lauko, Nosek, Frederic.

Rozhodčí

Pollock, Markovic – Kovachik, Murray

Stadion

Capital One Arena, Washington

Návštěva

18 573 diváků