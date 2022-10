Šťastné shledání: Pasta znovu zářil s Krejčím! A to nevytáhl jedovatý šíp

David Krejčí při svém návratu do NHL zapsal parádní tři body za gól a dvě asistence • Reuters

Bostonský brankář Linus Ullmark se přidal k oslavě trefy Hampuse Lindholma do prázdné branky • Reuters

Čeští Davidové navázali tam, kde v přípravě končili. David Krejčí a David Pastrňák přispěli k výhře 5:2 nad Capitals ve Washingtonu D.C. dohromady sedmi body. Z prvního jste měli pocit, jako by Bruins vlastně neopustil a neodskočil si na sezonu do Olomouce. Ve svém prvním zápase NHL od loňského května dal 36letý centr gól a měl dvě nahrávky. Mladší parťák si připsal o asistenci víc. Krejčí si musel všimnout, jak Pasta během roční odluky vyrostl. Ještě k lepšímu.

Kouč Jim Montgomery si přál, aby Bruins při zahájení nové sezony předvedli, koho v týmu mají, a nikoli, kdo jim chybí. Neúčast Brada Marchanda a Charlieho McAvoye se po letních operacích odhaduje na delší dobu. I bez elitního křídla a prvního beka však Boston fungoval přesně jako mužstvo, které posledních šest sezon nechybělo v play off. Právě další opory nejvýrazněji přispěly k trenérově úspěšné premiéře na střídačce Bruins.

Nastoupilo za ně šest Čechů. K Pastrňákovi a Krejčímu se postavil Pavel Zacha a za asistenci si připsal v dresu Bostonu první bod. V obraně jezdil jeho kamarád Jakub Zbořil, ve čtvrté lajně se vedle Tomáše Noska a Nicka Foligna objevil 22letý nováček Jakub Lauko. Montgomery je dokonce nasadil coby zahajovací formaci na první střídání. Proti Ovečkinovi a nejlepšímu útoku Capitals.

„Když Monty řekl, ať tam jdu, napadlo mě, že to zní zajímavě. Zároveň jsem byl šťastný. Neměl jsem čas být nervózní. Vletěl jsem do toho rovnou a nemusel čekat dvě, tři, čtyři minuty na střídačce. Jen jsem si říkal: ‚Tohle je ta chvíle? Je to ono?‘“ vyprávěl Lauko.

Podle kouče zaujal rychlostí a nebojácností a ve třetí třetině si vynutil dva fauly. Na zápas přiletěl i jeho otec Roman. Čtyři hodiny ho zdrželi při vstupu na hranicích. Do haly přijel v synově dresu z draftu 2018 deset minut před začátkem zápasu.

Nejvíc zářil Pastrňák. Na ledě strávil dohromady přes 19 minut, z útočníků Bruins spořádal největší porci času. Šestkrát vystřelil na bránu, další tři jeho pokusy byly zblokovány. Při každém střídání představoval pro soupeře hrozbu. Ale svůj nejjedovatější šíp nechal schovaný v toulci. Pro něj tak charakteristickým příklepem pálil jen jednou.

„Taky jsem o tom přemýšlel. Nevím, proč to tak bylo,“ odpovídal Pastrňák na otázku, proč téměř nepoužil svou nejničivější zbraň. „Nebyl v tom žádný úmysl. Spíš jsme zkoušeli pár nových věcí na přesilovce. Byl jsem víc v pohybu a při hře pět na pět nemáte tolik času vystřelit bez přípravy nebo příklepem. Určitě chci pálit častěji. Zvlášť, když hraju v lajně s Krechem. Všichni víme, že on tolik nestřílí,“ dodal.

Krejčí se v NHL dostal na 517 asistencí a posunul se na šesté místo v historickém žebříčku nahrávačů Bruins. „Sami to vidíte. Nebyl tu, teď je zpátky a nechybí mu vůbec nic. Pořád na to má,“ chválil Pastrňák. Sám taky ví, v čem je dobrý. Se vstupem do základní části NHL mohl být naprosto spokojený.

Podruhé v kariéře si v úvodním zápase připsal čtyři body. Čím víckrát se mu bude dařit jako o středeční noci, tím vyšší číslo si může představit před nulami na své příští smlouvě, o níž začal jeho agent intenzivně vyjednávat. A očekávat, že mu Bruins vyhoví. Je lídrem pro tuto chvíli i do budoucna.

Po první Pastrňákově střele na branku doklepl v přesilovce Patrice Bergeron. Ještě v úvodní části se Pasta protáhl jak špageta od pravého mantinelu na střed. Nebožák Dylan Strome, který měl za úkol ho hlídat. Byl bez šance. Pastrňák z otočky propálil Darcyho Kuempera, puk ještě líznul Stromeovu brusli. Když se rozjede, nedá se Pastrňák zastavit. Díky rychlosti a síle na puku se z něj v hustém provozu stává nepolapitelné kvítko. Capitals nenašli způsob, jak zkrotit rozpálené křídlo Bostonu.

Ve druhé třetině Pastrňák nezištným pasem nabil Tayloru Hallovi na třetí zásah Bruins. Necelé čtyři minuty před koncem se vyrazil sám proti brance Washingtonu. Kuemper jeho výstřel kryl, z dorážky však dal čtvrtý gól hostů Krejčí.

„Jde samozřejmě o to, aby si člověk věřil a užíval si to. Na své hře pracuju každý den. Cítím se starý, ale pořád jsem docela mladý. Rozhodně si myslím, že můžu být ještě lepší. Snažím se o to pořád,“ uvedl Pastrňák, který byl vedle Krejčího asistentem kapitána.

Na konci zápasu sebral Bergeron kotouč a věnoval ho trenérovi Bruins na památku. „Nejspíš si ho schovám k synovi do pokoje,“ povídal Montgomery, který se vrátil do NHL coby hlavní kouč po necelých třech letech. Začátkem prosince 2019 ho propustili v Dallasu kvůli neprofesionálnímu chování. Podrobnosti Stars nezveřejnili, důvodem však měl být částečně alkoholismus.

Montgomery pak oznámil, že podstoupí léčbu. Dva roky dělal asistenta v St. Louis, na konci června ho Boston vzal na pozici hlavního kouče, nahradil Bruce Cassidyho. „Je to skvělý pocit, ale co je důležitější, děláme to společně. Je mi ctí vést tuhle skupinu hráčů,“ pravil Montgomery. Bruins pod jeho vedením vstoupili do své 99. sezony v NHL vítězně.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:34. Mantha, 32:43. Sheary Hosté: 07:53. Bergeron, 15:03. Pastrňák, 26:14. Hall, 56:17. Krejčí, 58:55. H. Lindholm Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, van Riemsdyk, Gustafsson – C. Brown, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, D. Strome, Protas – Oshie (A), Eller, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Sheary. Hosté: Ullmark (Swayman) – Carlo, H. Lindholm, Clifton, Reilly, Zbořil, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Hall – Pastrňák (A), Krejčí (A), Zacha – Cr. Smith, Coyle, Greer – Lauko, Nosek, Frederic. Rozhodčí Pollock, Markovic – Kovachik, Murray Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků