SESTŘIHY NHL: Vejmelka pokryl 47 střel, Chytil dal gól. Palát bez bodu

Český útočník Ondřej Palát startuje první sezonu v dresu New Jersey Devils • profimedia.cz

Ondřej Palát si připisuje premiéru v dresu New Jersey proti Philadelphii • profimedia.cz

Český útočník New Yorku Rangers Filip Chytil • ČTK/AP

Hokejový útočník Filip Chytil přispěl v NHL jedním gólem k jednoznačné výhře New Yorku Rangers 7:3 v Minnesotě. Karel Vejmelka předvedl 47 zákroků v Pittsburghu, kde ale s Arizonou podlehl 2:6. Pavel Francouz inkasoval pětkrát z 27 střel při prohře Colorada 3:5 v Calgary. Radko Gudas pomohl jednou přihrávkou k vítězství Floridy 3:1 na ledě New Yorku Islanders. Ondřej Palát při soutěžní premiéře za New Jersey nebodoval a jeho tým prohrál s Philadelphia Flyers 2:5.