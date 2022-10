SESTŘIHY: Zacha překonal Vejmelku, Krejčí při výhře asistoval. Vrána 1+1

Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohl Bostonu k výhře 6:3 nad Arizonou. Jednu asistenci přidal také David Krejčí, jenž bodoval i ve druhém zápase po návratu do NHL. Hned tři čeští hokejisté se zapsali do statistik při výhře Detroitu 5:2 nad New Jersey. Jakub Vrána jednu branku vstřelil a jednu připravil, Dominik Kubalík dal v novém působišti první gól a Filip Hronek jednou asistoval.