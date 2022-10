Hon na Ruffa. Fanoušci Devils po bídném startu chtějí vyhazov kouče

New Jersey Devils prožívají bídný start do nové sezony NHL • ČTK / AP / Adam Hunger

S obrovským očekáváním na konečně lepší sezonu došla trpělivost opravdu rychle. Alespoň co se týká fanoušků New Jersey, kteří nedokážou strávit velice nepovedený nástup jejich týmu do nového ročníku NHL. Devils na úvod prohráli s podceňovanou Philadelphií 2:5 a stejnou porážku schytali i doma od Detroitu. Hlavní viník? Podle příznivců týmu z Newarku trenér Lindy Ruff. Naštvaný fanouškovský tábor nejen na sociálních sítích ve velkém požaduje okamžité odvolání zkušeného kouče. „Beru na sebe veškerou zodpovědnost,“ reagoval trenérský matador poté, co byl v Prudential Center vybučen diváky.

V hodně nezáviděníhodné situaci se momentálně nachází Lindy Ruff. Byť od klubového vedení dostal (zatím) důvěru i po slabé minulé sezoně, fanoušky na své straně nemá. Jak moc jim vadí trénování kouče, který v NHL působí na střídačce už bezmála 30 let, ukázali před prvním domácím zápasem.

Když moderátor v hale New Jersey před utkáním s Red Wings představoval trenéry a přišla řada na Ruffa, arénou se rozeznělo bučení. Mocné „bůůů“ neponechalo chladným ani dvaašedesátiletého kouče, který se zřejmě lehce překvapeně rozhlédl po tribunách a něco si sám pro sebe utrousil.

Nezůstalo však jenom u bučení a pískotu. V průběhu třetí třetiny, kdy Devils po ztraceném vedení prohrávali s Detroitem, za který se trefili čeští útočníci Jakub Vrána a také Dominik Kubalík , se Prudential Center nesl pokřik: „Fire Lindy!“, tedy v překladu „Vyhoďte Lindyho!“ Řada uživatelů Twitteru se po utkání divila, jak je možné, že bývalý kouč Buffala či Dallasu zůstává stále na lavičce New Jersey.

Ruff se k cílené kritice na svou osobu a honu na sociálních sítích po druhé porážce v řadě vyjádřil. „Máme tady vášnivé fanoušky. Jsou zvyklí vyhrávat, je to tak jednoduché… Beru na sebe plnou zodpovědnost za to, když tenhle tým prohraje,“ řekl majitel Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra NHL.

Slibně probíhající příprava New Jersey (pět výher, dvě porážky) s novými posilami, mezi které patří například Ondřej Palát jako dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, sice mohla dát příznivcům jistou naději po úmorných letech neúspěchu, zklamání ale přišlo velice brzy.

Již v úvodním duelu ve Philadelphii dostali Devils tvrdou ránu od mužstva, kterému dává nově do těla uragán na střídačce John Tortorella. Hned po zápase se především na Twitteru rozjely rozhněvané komentáře k chabému výkonu New Jersey, což velice nelibě nesl útočník Miles Wood. O tom, jak hořce snáší nepovedený vstup do sezony, dal velice otevřeně vědět novinářům druhý den po tréninku.

„Už je mi zle a jsem unavený z toho, že hraju ve špatném týmu. To je věc, která smrdí nejvíc. Zítra nás čeká zápas, který musíme vyhrát. Je mojí prací, aby se to klukům povedlo,“ chrlil ze sebe Wood. Americký forvard ze čtvrté lajny Devils také přiznal, že o nespokojenosti fanoušků mluvil se spoluhráči v kabině i s trenéry. Údajně to nebrali špatně, později se ale za svá slova omluvil s odůvodněním, že byl frustrovaný.

Věřte si, radí loučící se legenda

Jak se později ukázalo, „zápas, který musí vyhrát“ se New Jersey vůbec nepovedl. Jednou z příčin je podle fanoušků a některých zámořských expertů také zmatené míchání se sestavou. Na úvod proti Flyers byl například běloruský střelec Jegor Šarangovič odsunut do třetí lajny společně se Švédem Jesperem Brattem, což se ukázalo jako chybný tah.

Autor 24 gólů z minulé sezony byl Ruffem sice pro druhé utkání vrácen do první lajny, ve které nastoupil i Bratt s kapitánem Nico Hischierem, kýžená změna ale nepřišla. Šarangovič dostal na hřišti prostor jen necelých 11 minut (10:56), navíc se viditelně trápil švýcarský lídr.

Hischier až na jeden zápas vynechal kvůli zranění celou přípravu. Devils chyběl i v úvodním zápase proti Flyers. Třiadvacetiletý centr naskočil až do duelu s Detroitem a i když před utkáním tvrdil, že se cítí dobře, na ledě byl hodně nevýrazný. Povedený večer neměl za sebou ani český gólman Vítek Vaněček. Při premiéře za New Jersey inkasoval pět gólů z 22 střel Red Wings s úspěšností zákroků 77,3 %.

Bídný start Devils do ročníku poněkud upozadil uctění klubové legendy. Někdejší kapitán New Jersey Andy Greene se před zápasem s Detroitem oficiálně loučil s dlouholetou kariérou.

Co poradil obránce s celkem 1057 starty v NHL svým následovníkům v Devils? „Věřte si. Jste silnější jako tým, ne jako jednotlivci, a dělejte svou práci. Chci říct, že to tak opravdu je. Nebuďte někým, kým nejste. Hrajte roli, která se od vás očekává. Je úžasné, když se hráči spojí, podporují se a hrají jeden pro druhého. Je to zvláštní doba a je to zvláštní věc, která se může stát. Poučte se ze svých minulých chyb a nechte je za sebou,“ doporučil Greene.

Šanci na odčinění dvou úvodních porážek má New Jersey už v úterý, kdy se střetne s Anaheimem. Další Ruffovo zaváhání by však nemuselo zůstat bez povšimnutí pouze u fanoušků. Každopádně kouč Devils není jediným trenérem v NHL, kterého už na začátku sezony fans odepisují. Po prvních dvou pádech se terčem kritiky stal také lodivod Ottawy D.J. Smith.

