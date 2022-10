Vladař kraloval v derby a rozesmál novináře: Šílený závěr! Kouč ho chválil

Třikrát se otáčel za sebe, aby podběrákem lovil puk ze své sítě. Stejně ho však po závěrečném gongu všichni plácali po zádech, vysekávali mu poklony. To nejdůležitější totiž Daniel Vladař zvládl. Doručil týmu výhru v jednom z nejsledovanějších utkání roku. Battle of Alberta. Edmonton proti Calgary. „Byl úžasný. Určitě odchytá víc zápasů než v minulé sezoně,“ říkal o českém brankáři trenér Flames Darryl Sutter. Jeho tým v duelu na nepřátelské půdě zvítězil 4:3.

Celkem zapsal 26 zákroků. Z toho minimálně pět bylo v posledních vteřinách závěrečné šedesáté minuty. Šestka domácích vetřelců v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem prahla po vyrovnání, stahovala smyčku kolem brankoviště Dana Vladaře. Když zazněla siréna, český brankář se rochnil v modrém „půlkruhu“, válel se na zádech. Zapotil se, puk měl však zapikolovaný bezpečně pod sebou.

„Musím se na to podívat na videu, bylo to šílené,“ chechtal se Vladař po zápase. „Přišlo mi, že se zastavila časomíra. Posledních pět vteřin mi připadalo jako 45. Bylo to neskutečně dlouhé,“ rozesmál gólman okolo stojící shluk novinářů.

Bylo odehráno jen něco přes deset minut, když na kostce zářilo skóre 4:1 pro Flames. V tu chvíli nečekaně rychle skončila šichta pro brankáře Jacka Campbella, kterého mezi tyčemi Edmontonu nahradil Stuart Skinner. Oilers ale ani za mizerného stavu sledované a klasicky vyhecované derby nezabalili. Během druhé části snížili na rozdíl jediné branky.

Právě v klíčové třetí třetině pak Vladař podržel nejvíc. Třeba střelu Draisaitla, která mířila do horního rohu branky, vyrazil na poslední chvíli tágem, tedy horním koncem držadla své gólmanské hokejky. Ohnivé rudé ostrůvky v modré olejové záplavě na tribunách juchaly nadšením. Highlight večera! Po ustání závěrečného tlaku se na českého gólmana nadšeně sesypali všichni spoluhráči.

„Byl úžasný. Chytal stejně skvěle jako v přípravě před sezonou. I v takhle důležitém utkání dokázal udržet naprostý klid, který přenesl taky na tým. Odvedl výbornou práci,“ říkal o výkonu Vladaře zkušený 64letý kouč Calgary Darryl Sutter.

Trenér zároveň potvrdil, že počítá s tím, že v tomto ročníku od něj dostane takřka dvoumetrový gólman větší porci zápasů. V minulé sezoně jich měl 23, teď by měl atakovat minimálně třicítku. „Základní část je dlouhá 26 týdnů, Vladař dostane minimálně jedno utkání týdně. Letos chceme mezi něho a Jacoba Markströma porci 82 duelů více rozdělit,“ potvrdil.

Že právě Vladařovi udělí důvěru do Battle of Alberta, věděl kouč dlouho dopředu. „Nebylo to rozhodnutí na poslední chvíli. Když jsem se podíval po rozlosování ligy na rozvrh, hned jsem si načrtl, kdo by měl kdy zhruba chytat,“ popsal.

Kdy se o plánu dozvěděl rodák z Prahy? „Den před utkání. Před tréninkem za mnou přišel náš trenér brankářů a řekl mi, že tam půjdu já. Říkal jsem si: super, jdu do toho! Bylo to úžasné, moc jsem si to užil. Že jsem dostal důvěru, pro mě znamená naprosto všechno,“ zářil Vladař.

Nezapomněl ani pochválit svého švédského parťáka, kterého před čtvrtečním úvodním kolem trápila nemoc. „Všechny klobouky dolů před Markym. Byl nemocný, vím, že pořádně nespal. Stejně šel do prvního zápasu a dokázal pomoct k vítězství.“

V předsezónním rozhovoru pro Sport Vladař říkal, že chce svou pozici v týmu zlepšit. Zase se o krůček posunout. O to důležitější teď je, zda bude podobné mače zvládat. „Jsem tady, abych týmu pomohl pokaždé, když na mě trenéři ukážou. Musím dokazovat, že chytat můžu. Musím se snažit být co nejlepší.“

Derby v Edmontonu? V sezoně naposledy Na tuhle klasiku se oba tábory v sezoně těší ze všeho nejvíc. První střet Edmontonu s Calgary přišel hned na startu ročníku. A ve zbytku základní části už ho fanoušci Oilers na svém ledě neuvidí. Hlavní chod dostali rovnou místo předkrmu. „Po druhé třetině všichni kluci říkali: Hele, tohle je našich posledních dvacet minut tady. Udělejme vše pro to, abychom ty dva body přivezli domů. Ukázali jsme srdce a ubojovali to,“ povídal brankář Flames Daniel Vladař. Ve zbytku dlouhodobé části se oba rivalové potkají ještě dvakrát, v obou případech to však bude ve Scotiabank Saddledome v Calgary.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:18. Ceci, 30:46. McDavid, 34:54. R. McLeod Hosté: 01:13. Backlund, 04:34. Mi. Stone, 07:41. Kadri, 10:18. Mangiapane Sestavy Domácí: Campbell (11. S. Skinner) – Ceci, Nurse (A), Barrie, Kulak, Bouchard, R. Murray – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl, E. Kane – Foegele, Nugent-Hopkins (A), Holloway – Ryan, R. McLeod, B. Malone. Hosté: Vladař (Markström) – C. Tanev (A), Weegar, R. Andersson, Hanifin, Mi. Stone, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm (A), Huberdeau – Mangiapane, Kadri, Dubé – Lewis, Backlund (A), Coleman – B. Ritchie, Rooney, Lucic. Rozhodčí Sutherland, Schlenker – Shewchyk, Toomey Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků

