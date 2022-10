Ani jeden hit?! Gudas o změně stylu hry Floridy či vyšším času na ledě

Dvakrát po sobě byl ligovým lídrem v počtu střetů. Ovšem po pěti sehraných zápasech nové sezony měl polovinu hitů, než napočítali vedoucímu Evanderu Kaneovi z Edmontonu. Radko Gudas ale ze svých tvrďáckých spádů neslevil. Nevypadl z role, nezměkl. Mírná proměna spíš souvisí s herním stylem, na který přepnul tým Panthers.

Člověka hned trkne, jakmile vidí u vašeho jména v přehledu hitů v zápase nulu. Na ledě přitom trávíte víc času, začal jste víc střílet. Nestává se z vás trochu Aaron Ekblad?

(usměje se) „Když se vrátím k tomu zápasu, nemyslím, že bych neměl hit. Jen asi někdo nahoře zaspal a neudělal mi čárku. Vyplývá to i ze stylu hry. Máme teď jiný systém ve vlastní zóně, je těžší hrát fyzický hokej. Změnili jsme hru v defenzivní zóně, kdy jsme v podstatě hráli past, čekali na místě. Teď mnohem víc bruslíme a jsme volnější, což nám může pomoct v rychlosti, ale naopak trošku ubírá tvrdost a možnost hrát do těla. Týmu to vyhovuje, proč to tedy nedělat...“

Tři vítězství v pěti utkáních jsou po všech změnách dobrý rozjezd?

„Myslím, že jo. Dáváme se dohromady. Máme nový systém, spoustu nových kluků. Hrajeme hodně dobrý hokej, jen už ne tak útočný. Přepnuli jsme z nejpohlednější hry na ne už tak hezký, ale účinnější styl.