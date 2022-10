SESTŘIHY: Palát bez bodu, v akci i Vaněček. Nečas si připsal osmý bod

Český hokejový brankář Vítek Vaněček odchytal za New Jersey třetí třetinu zápasu proti Washingtonu, prohře 3:6 ale nezabránil. V dresu Devils nastoupil také Ondřej Palát, který podruhé za sebou nebodoval. Výhry se v pondělním programu nedočkali ani Radek Faksa, jehož Dallas podlehl Ottawě 2:4, ani Jan Rutta, který s Pittsburghem nestačil na Edmonton.

Vaněček po výměně z Washingtonu zasáhl do druhého zápasu v dresu Devils, prvního vítězství se ale nedočkal. Český gólman naskočil do hry na začátku třetí třetiny za stavu 1:5 a ze čtyř střel inkasoval jednu branku. Palát v první formaci New Jersey odehrál více než 20 a půl minuty a ve statistice plus/minus zaznamenal jeden záporný bod.

Rozjetá Ottawa porazila Dallas 4:2 a vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Dvěma body za gól a asistenci táhli Senators Brady Tkachuk a Thomas Chabot. Faksa ve čtvrtém útoku Stars dostal necelých 10 minut a stihl dva hity.

Třemi body v posledních dvou zápasech na sebe upozornil obránce Rutta. Proti Edmontonu se ale český bek ve službách Pittsburghu neprosadil, při prohře 3:6 alespoň zakončil zápas s jedním kladným bodem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:49. Bastian, 44:08. Tatar, 49:06. Bratt Hosté: 10:46. Dowd, 29:16. Hathaway, 30:03. Sheary, 37:14. Ovečkin, 37:47. Jensen, 56:11. Protas Sestavy Domácí: Blackwood (41. Vaněček) – Hamilton, Siegenthaler, Graves, Marino, Severson, Br. Smith, Bahl – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Tatar, Haula, Wood – Bastian, M. McLeod. Hosté: C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Orlov, Jensen, Fehérváry, T. van Riemsdyk, E. Gustafsson – Sheary, D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie (A), Kuzněcov, M. Johansson – Mantha, Eller, Protas – Hathaway, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí T.J. Luxmore, B. Pochmara – T. Hughes, J. Murray Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 11 405 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:23. Chabot, 44:17. B. Tkachuk, 50:11. Pinto, 51:30. Brassard Hosté: 06:31. Kiviranta, 57:44. W. Johnston Sestavy Domácí: Hellberg (Mandolese) – Zub, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Brassard, DeBrincat – M. Joseph, Pinto, Motte – Watson, Kastelic, Kelly. Hosté: Wedgewood (Oettinger) – C. Miller, Heiskanen (A), Hakanpää, R. Suter, Lundkvist, Lindell – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Peterson, Seguin, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Kiviranta, Glendening, Faksa. Rozhodčí Anderson, Joannette – Berg, Cormier Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 12 088 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:36. Hyman, 24:03. Barrie, 35:09. E. Kane, 38:28. Nugent-Hopkins, 39:37. Draisaitl, 56:45. R. McLeod Hosté: 10:44. Rakell, 12:29. Crosby, 22:00. Rust Sestavy Domácí: Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse (A), Barrie, Kulak, Bouchard, R. Murray, Niemeläinen – Yamamoto, McDavid (C), E. Kane – Nugent-Hopkins, Draisaitl (A), Hyman – Foegele, R. McLeod, Puljujärvi – Shore, Ryan. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Heinen – Rust, Malkin (A), Zucker – Kapanen, Carter, McGinn – Archibald, Poehling, Caggiula. Rozhodčí O'Rourke, Syvret – Gawryletz, Apperson Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 17 392 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:30. Scheifele, 50:38. Gagner, 53:43. M. Barron, 58:26. Perfetti Hosté: Sestavy Domácí: Hellebuyck (Rittich) – Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Stanley, DeMelo – Connor, Scheifele (A), Appleton – Perfetti, Dubois, Wheeler – M. Barron, Lowry (A), Gagner – Jonsson Fjällby, D. Gustafsson, Mäenalanen. Hosté: Greiss (Binnington) – Krug, Faulk, Leddy, Parayko (A), Mikkola, Bortuzzo – B. Schenn, O'Reilly (C), Kyrou – Barbašev, Thomas, Tarasenko (A) – Neighbours, L. Brown, Leivo – Toropčenko, Acciari, N. Walker. Rozhodčí Nicholson, Dwyer – Flemington, Barton Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 13 936 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:51. N. Roy, 40:43. Stephenson, 48:12. Amadio Hosté: 31:43. Nylander Sestavy Domácí: Lo. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Stephenson, Eichel, Ma. Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, Re. Smith (A) – Amadio, Howden, Kessel – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Hosté: Samsonov (Källgren) – Rielly (A), Brodie, Sandin, Holl, Giordano, Mete – Bunting, Matthews (A), Marner – N. Robertson, Tavares (C), Nylander – Engvall, Kerfoot, Järnkrok – Clifford, Kämpf, Simmonds. Rozhodčí StLaurent, Dunning – Cherrey, Gawryletz Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 989 diváků