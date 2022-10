Kubalíkův návrat do Chicaga. Vystřelil do první lajny, trenér ho chválí

Poprvé přijel do haly United Center coby soupeř. Dominik Kubalík se vrátil do Chicaga. Jako hráč Detroitu. Svému bývalému týmu dal gól a na další nahrál. Red Wings však prohráli 3:4 v prodloužení. „Byl to pro mě speciální zápas, opravdu jsem se na něj těšil. Měl jsem velkou motivaci, moc jsem chtěl uspět. Bohužel se nám vyhrát nepovedlo, což mě hodně mrzí," přiznal 27letý útočník.