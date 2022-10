SESTŘIHY: Vaněček podruhé v akci za New Jersey. Nečas má osmý bod

Útočník Martin Nečas jednou asistencí pomohl hokejistům Caroliny v NHL k vítězství 3:2 na ledě Vancouveru. Brankář Vítek Vaněček odchytal za New Jersey třetí třetinu zápasu proti Washingtonu, prohře 3:6 ale nezabránil. V dresu Devils nastoupil také Ondřej Palát, který podruhé za sebou nebodoval.

Nečas proti Canucks získal osmý bod v sezoně a na druhém místě bodování českých hokejistů vyrovnal Dominika Kubalíka. Pátou asistenci v ročníku zaznamenal rodák z Nového Města na Moravě v sedmé minutě, kdy parádní nahrávkou napříč celým útočným pásmem vyzval ke skórování Andreje Svečnikova.

Vancouver ještě v první třetině zásluhou J. T. Millera vyrovnal a po bezbrankové druhé části přinesla rozhodnutí závěrečná dvacetiminutovka. Hurricanes dvěma góly za minutu a půl soupeři odskočili a došli si pro čtvrtou výhru v sezoně. Canucks na první úspěch stále čekají.

Vaněček poprvé v kariéře nastoupil proti svému bývalému klubu. V souboji s Capitals zasáhl do druhého zápasu v dresu Devils, prvního vítězství se ale nedočkal. Český gólman naskočil do hry na začátku třetí třetiny za stavu 1:5 a ze čtyř střel inkasoval jednu branku. Palát v první formaci New Jersey odehrál více než 20 a půl minuty a ve statistice plus/minus zaznamenal jeden záporný bod.

Vítěznou branku Capitals vstřelil Alexandr Ovečkin, jenž rozhodl 122. utkání v kariéře a v historických tabulkách se posunul na druhé místo před Gordieho Howea. Více vítězných tref nasbíral pouze Jaromír Jágr, který rozhodl 135 zápasů. „Je příjemné být po boku takových legend, jsem nadšený,“ řekl Ovečkin.

Rozjetá Ottawa porazila Dallas 4:2 a vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Radek Faksa ve čtvrtém útoku Stars odehrál téměř 10 minut. O výhře Senators rozhodl Shane Pinto, který se prosadil v pátém zápase za sebou. „Daří se mi, ale k tomu, abych dával góly v každém zápase, musím mít i trochu štěstí. Puk se mi v důležitých situacích odráží na hokejku,“ pochvaloval si jednadvacetiletý americký útočník. „Jsem rád, že jsme si došli pro další výhru. Je příjemné, když přibývají,“ dodal.

Třemi body v posledních dvou zápasech na sebe upozornil obránce Jan Rutta. Proti Edmontonu se ale obránce Pittsburghu neprosadil, při prohře 3:6 alespoň zakončil zápas s jedním kladným bodem.

Penguins poprvé v sezoně nezískali ani bod a nevyužili možnost posunout se do čela Východní konference před Boston. „Dobře jsme odstartovali. V první třetině to byl náš hokej a dokonce jsme se dostali do vedení, ve zbytku zápasu nás ale soupeř přehrál,“ řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Hokejisté Vegas porazili 3:1 Toronto a posunuli se do čela Západní konference. Výhru Golden Knights zařídil v úvodu třetí části Chandler Stephenson. David Kämpf za Maple Leafs odehrál 12 minut.

Útočník Vegas Phil Kessel absolvoval 989. utkání v řadě, čímž vyrovnal rekord NHL, který v minulé sezoně stanovil obránce Philadelphie Keith Yandle. Zápasová série pětatřicetiletého hokejisty začala 3. listopadu 2009 v dresu Toronta, mezitím hrál i za Pittsburgh, s kterým získal dvakrát Stanley Cup, a Arizonu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:49. Bastian, 44:08. Tatar, 49:06. Bratt Hosté: 10:46. Dowd, 29:16. Hathaway, 30:03. Sheary, 37:14. Ovečkin, 37:47. Jensen, 56:11. Protas Sestavy Domácí: Blackwood (41. Vaněček) – Hamilton, Siegenthaler, Graves, Marino, Severson, Br. Smith, Bahl – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Tatar, Haula, Wood – Bastian, M. McLeod. Hosté: C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Orlov, Jensen, Fehérváry, T. van Riemsdyk, E. Gustafsson – Sheary, D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie (A), Kuzněcov, M. Johansson – Mantha, Eller, Protas – Hathaway, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí T.J. Luxmore, B. Pochmara – T. Hughes, J. Murray Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 11 405 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:23. Chabot, 44:17. B. Tkachuk, 50:11. Pinto, 51:30. Brassard Hosté: 06:31. Kiviranta, 57:44. W. Johnston Sestavy Domácí: Hellberg (Mandolese) – Zub, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Brassard, DeBrincat – M. Joseph, Pinto, Motte – Watson, Kastelic, Kelly. Hosté: Wedgewood (Oettinger) – C. Miller, Heiskanen (A), Hakanpää, R. Suter, Lundkvist, Lindell – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Peterson, Seguin, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Kiviranta, Glendening, Faksa. Rozhodčí Anderson, Joannette – Berg, Cormier Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 12 088 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:36. Hyman, 24:03. Barrie, 35:09. E. Kane, 38:28. Nugent-Hopkins, 39:37. Draisaitl, 56:45. R. McLeod Hosté: 10:44. Rakell, 12:29. Crosby, 22:00. Rust Sestavy Domácí: Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse (A), Barrie, Kulak, Bouchard, R. Murray, Niemeläinen – Yamamoto, McDavid (C), E. Kane – Nugent-Hopkins, Draisaitl (A), Hyman – Foegele, R. McLeod, Puljujärvi – Shore, Ryan. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Heinen – Rust, Malkin (A), Zucker – Kapanen, Carter, McGinn – Archibald, Poehling, Caggiula. Rozhodčí O'Rourke, Syvret – Gawryletz, Apperson Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 17 392 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:30. Scheifele, 50:38. Gagner, 53:43. M. Barron, 58:26. Perfetti Hosté: Sestavy Domácí: Hellebuyck (Rittich) – Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Stanley, DeMelo – Connor, Scheifele (A), Appleton – Perfetti, Dubois, Wheeler – M. Barron, Lowry (A), Gagner – Jonsson Fjällby, D. Gustafsson, Mäenalanen. Hosté: Greiss (Binnington) – Krug, Faulk, Leddy, Parayko (A), Mikkola, Bortuzzo – B. Schenn, O'Reilly (C), Kyrou – Barbašev, Thomas, Tarasenko (A) – Neighbours, L. Brown, Leivo – Toropčenko, Acciari, N. Walker. Rozhodčí Nicholson, Dwyer – Flemington, Barton Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 13 936 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:51. N. Roy, 40:43. Stephenson, 48:12. Amadio Hosté: 31:43. Nylander Sestavy Domácí: Lo. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Stephenson, Eichel, Ma. Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, Re. Smith (A) – Amadio, Howden, Kessel – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Hosté: Samsonov (Källgren) – Rielly (A), Brodie, Sandin, Holl, Giordano, Mete – Bunting, Matthews (A), Marner – N. Robertson, Tavares (C), Nylander – Engvall, Kerfoot, Järnkrok – Clifford, Kämpf, Simmonds. Rozhodčí StLaurent, Dunning – Cherrey, Gawryletz Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 989 diváků