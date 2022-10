SESTŘIHY: Pastrňák NEJ v bodování, Jiříček debutoval. Vaněček má nulu

Vítek Vaněček předčil v NHL v českém brankářském souboji Pavla Francouze, zastavil všech 24 střel a dovedl New Jersey k výhře 1:0 nad Coloradem. David Pastrňák se podílel gólem na výhře Bostonu 4:0 v Columbusu a dostal se do čela produktivity soutěže (7+9). Na straně poražených debutoval v NHL obránce David Jiříček, šestka posledního draftu. Martin Nečas dal jednu branku Caroliny, která podlehla New Yorku Islanders 2:6.

Vaněček, který byl v létě vyměněn z Washingtonu do New Jersey, vychytal ve svém novém působišti první nulu a celkem sedmou v kariéře NHL. Nejdůležitější zákrok vytáhl proti obhájcům Stanleyova poháru v 50. minutě, když betonem kryl únik Evana Rodriguese. Vaněček byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Jediný gól vstřelil na začátku třetí třetiny Jack Hughes, jenž překonal Francouze v přesilové hře švihem z levého kruhu. Český brankář chytil 22 z 23 střel a v 15. minutě jej ještě zachránila trenérská výzva, po které byl odvolán kvůli ofsajdu gól Milese Wooda.

Pastrňák upravil v 39. minutě výsledek z rychlého protiútoku na konečných 4:0 střelou z levého kruhu přes obránce k bližší tyči. Havířovský rodák tak skóroval počtvrté v řadě, posedmé v sezoně a v pořadí střelců mu patří dělené druhé místo za Connorem McDavidem. Lídr Edmontonu má o jednu trefu více.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. David Pastrňák 7 9 16 9 4 4 50 2. Connor McDavid 8 7 15 8 2 4 29 3. Leon Draisaitl 4 11 15 8 3 6 27 4. Jesper Bratt 3 10 13 8 6 2 24 5. Valerij Ničuškin 7 5 12 7 1 0 26 6. Artěmij Panarin 4 8 12 8 -4 4 25 7. Gabriel Vilardi 7 4 11 9 0 0 22 8. Mats Zuccarello 5 6 11 7 -8 4 29 9. Ryan Nugent-Hopkins 5 6 11 8 -1 6 24 10. Sidney Crosby 4 7 11 8 2 4 27 Zobrazit celou tabulku

Pastrňák se stal druhou hvězdou zápasu, lepším byl pouze gólman Linus Ullmark, který zlikvidoval všech třicet střel. První branku zápasu dal v 9. minutě po asistenci Pavla Zachy obránce Matt Grzelcyk, na něhož v prostřední části navázali v oslabení Charlie Coyle a z úniku Jake DeBrusk. Boston, který hrál v Columbusu bez Davida Krejčího, vyhrál osmé z devíti utkání a vede tabulku NHL.

Jiříček strávil na ledě necelých patnáct minut, připsal si tři hity, jednu střelu a jeden záporný bod do statistiky plus/mínus, když byl na ledě u třetí inkasované branky. Český bek si odbyl premiéru ve věku 18 let a 334 dní a v klubové historii debutoval v NHL z obránců dříve jen Rostislav Klesla (18 let a 200 dní). Do sestavy Jiříčkovi pomohlo zranění dvou zadáků i výkony na farmě v AHL, kde zaznamenal čtyři přihrávky v pěti zápasech.

Nečas upravil skóre ve 29. minutě na 1:1, když si v přečíslení najel na přihrávku Bradyho Skjeie a zblízka přehodil beton brankáře Sorokina. Carolina ještě jednou ve druhé třetině vyrovnala, ale zbytek zápasu vyzněl i díky dvěma trefám Brocka Nelsona pro Islanders. Vítězný gól vstřelil Josh Bailey a stylově tak oslavil tisící start v NHL.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:13. Stephenson, 28:59. Re. Smith, 34:26. W. Karlsson, 38:48. N. Roy Hosté: Sestavy Domácí: Lo. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Stephenson, Eichel, Ma. Stone (C) – Re. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Howden, N. Roy, Kessel – W. Carrier, Leschyshyn, Amadio. Hosté: Gibson (41. Stolarz) – Fowler (A), Klingberg, Kulikov, Drysdale, Beaulieu, Benoit, Shattenkirk – Comtois, Zegras, Terry – Max Jones, R. Strome, Vatrano – Henrique (A), Grant, Silfverberg (A) – McTavish, Lundeström. Rozhodčí Charron, Hebert – O'Quinn, Kovachik Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 036 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:43. Grzelcyk, 24:30. Coyle, 35:03. DeBrusk, 39:33. Pastrňák Sestavy Domácí: Merzlikins (40. Tarasov) – Werenski (A), Peeke, Gavrikov, Jiříček, Gudbranson, Bayreuther – J. Gaudreau, Roslovic, Laine – Nyquist (A), Jenner (C), K. Johnson – Činachov, Sillinger, Voráček – E. Robinson, Kuraly, Foudy. Hosté: Ullmark (Swayman) – H. Lindholm, Grzelcyk, Forbort, Clifton, Carlo (A), Strälman – Cr. Smith, Bergeron (C), DeBrusk – Pastrňák (A), Zacha, Hall – Greer, Coyle, Frederic – Lauko, Nosek, N. Foligno. Rozhodčí McCauley, Syvret – Brisebois, Tobias Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:59. J. Hughes Hosté: Sestavy Domácí: Vaněček (Blackwood) – Siegenthaler, Hamilton, Graves, Marino, Br. Smith, Severson – Tatar, Hischier, Zetterlund – Haula, J. Hughes, Bratt – Šarangovič, Mercer, J. Boqvist – Wood, M. McLeod, Bastian. Hosté: Francouz (Georgijev) – D. Toews, Makar, Byram, Manson, Girard, E. Johnson, MacDonald – Lehkonen, MacKinnon, Rantanen – Rodrigues, Newhook, Kaut – Cogliano, Compher, O'Connor – Malcev, Hunt. Rozhodčí Stadion Prudential Center, Newark

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:57. Nečas, 35:35. Burns Hosté: 16:29. Wahlstrom, 34:29. M. Martin, 36:26. Bailey, 43:59. Nelson, 51:06. Nelson, 58:06. Parise Sestavy Domácí: Andersen (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Coghlan – Jarvis, Aho, Teräväinen – Nečas, Kotkaniemi, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Stepan, Stastny, Noesen. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Dobson, Romanov, Mayfield, Aho – Wahlstrom, Barzal, Bailey (A) – Beauvillier, Nelson, Lee (C) – Palmieri, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí L'Ecuyer, O'Donnell – Deschamps, Fournier Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:52. Pearson, 20:32. Horvat, 50:28. Kuzmenko, 56:42. Ekman-Larsson, 57:50. J. Miller Hosté: 36:03. Rakell Sestavy Domácí: S. Martin (Demko) – T. Myers, Ekman-Larsson, Burroughs, Rathbone, L. Schenn, Brisebois – Garland, Horvat, J. Miller – Michejev, E. Pettersson, Kuzmenko – Joshua, Aman, Podkolzin – Höglander, Dries, Pearson. Hosté: Jarry (DeSmith) – Letang, Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, Ruhwedel, P. Joseph – Rust, Crosby, Rakell – Carter, Malkin, Heinen – Kapanen, Poulin, McGinn – Archibald, Poehling, Caggiula. Rozhodčí Hanson, Anderson – Miller, Toomey Stadion Rogers Arena, Vancouver