WHA před půl stoletím vyhlásila válku NHL. Za sedm let změnila hokej

První zápas WHA se hrál 11. října 1972 v Edmontonu. „Žádný strach, tohle nevydrží do Vánoc,“ prorokoval prezident NHL Clarence Campbell. Nová soutěž vyhlásila NHL válku a ukončila vládu jedné strany. Vtrhla do doby hokejové expanze, kterou svou dravostí ještě urychlila. NHL se k ní chovala vždycky přezíravě a povýšeně, ale byla nucena činit kroky, jež by jinak nepodnikla. Bez WHA by dnes nebyla, čím je.

Liga za pochodu

Hrálo se s barevnými kotouči, rozhodčí měli červeno-modře pruhované dresy, deset let před NHL zavedla WHA prodloužení v základní části. Pohár pro šampiony pojmenovali Avco World Trophy podle společnosti poskytující finanční služby. Hokejisté do té doby patřili k nejhůř placeným profesionálním sportovcům, průměrný plat byl 22 tisíc dolarů ročně. Díky WHA se příjmy víc než zdvojnásobily. Přebíhaly do ní hvězdy, hráči druhého sledu, jimž dala novou příležitost, zaměstnala taky pár šílenců. Otevřela náruč Evropanům a teenagerům jako 17letý Wayne Gretzky , kteří ještě věkem nebyli způsobilí hrát v NHL.

„WHA změnila hokejový byznys,“ přiznal Ed Snider, majitel Philadelphia Flyers. Do soutěže zasáhlo dohromady 27 klubů z 25 měst. Vedle tradičních trhů obsáhla třeba Houston či Cincinnati, na něž se nedostalo při rozšiřování NHL, a opomíjená kanadská města Edmonton, Calgary, Ottawu, Winnipeg, Quebec. První se odvážila do Texasu či Arizony, plánovala evropskou divizi. Dnešní NHL má 32 týmů. Stejný počet však měly obě soutěže dohromady už v době rozpuku WHA.

Sedm let existence WHA, to byl jeden velký chaos. Liga za pochodu.