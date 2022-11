787 gólů za jeden tým. Ovečkin ve Washingtonu překonal legendu Howea

V roce 2004 ho Capitals draftovali jako jedničku. Od té doby trvá svazek Alexandra Ovečkinem s klubem z hlavního města Spojených států. Celou kariéru v zámoří je spjatý s jediným týmem, až jednou skončí, zanechá po sobě ve Washingtonu nesmrtelný sportovní odkaz.

V NHL hraje 18. sezonu, na kontě má 1287 zápasů a 787 gólů. Dvanáctkrát překonal hranici čtyřiceti branek, devětkrát získal trofej pro nejlepšího střelce ligy. K tomu má tři Hart Trophy i Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče, a jednu Art Ross Trophy pro vítěze bodování.

Gordie Howe držel rekord v počtu branek za jeden tým od roku 1971. Během 25 sezon a 1687 zápasů v dresu Red Wings vstřelil 786 gólů (dalších 15 přidal za Hartford ve svém posledním roce v NHL). Ovečkin ho vyrovnal symbolicky právě na ledě Detroitu. A v noci na neděli pak i překonal, když se trefil doma proti Arizoně. „Je to tak působivé. A těžké vyjádřit slovy,“ reagoval jeho spoluhráč Marcus Johansson.

Ovečkin je rozený střelec, má v sobě instinkt zabijáka. Nikoho tak v zámoří nepřekvapuje, že zrovna on dosáhl na takovou metu. „Je to kvůli způsobu, jakým skóruje, a tempu, v jakém to dělá,“ řekl pro ESPN Mark Howe, syn překonané legendy a bývalý obránce, jenž je v hokejové Síni slávy.

„Abyste vytvořili takové rekordy, musíte mít tři věci,“ pokračoval. „Samozřejmě lásku a vášeň ke hře. Rekordy jsou jedna věc, ale hrajete, protože hokej milujete. Za druhé, Ovieho největší síla je v zakončení. Jen velmi málo lidí má takový talent. Viděl jsem spoustu střelců, kteří po čase ztratili na přesnosti. Ale Ovie ne, stále trefuje rohy branky. A třetí věc je, že v hokeji je teď hodně peněz. Někteří se po nějaké době spokojí s tím, co už vydělali, a ztratí drajv. Ale s Oviem se to nikdy nestalo. Chce pořád vyhrávat.“

V roce 2008 podepsal Ovečkin s Capitals třináctiletou smlouvu na 124 milionů dolarů. A na dlouhé roky se z něho stal tzv. franchise player. Hráč, který je hlavní tváří celého klubu. A také symbolem věrnosti. „Na Alexovi jsem obdivoval, že ani jednou neporovnával sebe a svůj kontrakt s někým jiným,“ řekl majitel Capitals Ted Leonsis v srpnu 2021 pro ESPN. „Nikdy taky po nás nežádal, abychom ho vyměnili. Nikdy neřekl, že bychom třeba měli vyhodit trenéra. Má za sebou pozoruhodnou osobní cestu.“

Právě vřelý vztah s Leonsisem je pro Ovečkina jedním z hlavních důvodů, proč zůstává tak dlouho ve Washingtonu. „Hned od začátku byl otevřený ke mně a celé rodině. Je to skvělý člověk. Dal mi spoustu rad a během kariéry mi hodně pomohl, protože tam byly vzestupy i pády.“

Myslel tím hlavně výsledky týmu. Střeleckou formu si totiž udržuje neskutečně konstantní. Ale na pořádný úspěch v play off čekal dlouho. Capitals několikrát vypadli hned v prvním kole, kritika Ovečkina sílila. Množily se pochybnosti, jestli by nebylo lepší jádro mužstva kolem ruské superhvězdy rozprášit. V roce 2014 experti z The Hockey News dokonce napsali, že případný Ovečkinův odchod do ruské KHL by byl pro Washington požehnáním: „To poslední, co by Caps měli dělat, je přesvědčovat ho o opaku.“

Ale pouto mezi Ovečkinem a klubem z D. C. nakonec vydrželo. „Vztah mezi mojí rodinou a klubem je tak skvělý, že mě nikdy nenapadlo jít do jiného týmu. Ale vždycky jsem říkal, že je to byznys. Nevím, co se děje nahoře v kanceláři,“ reagoval.

V létě 2018, kdy konečně prolomil s týmem prokletí v play off a pomohl vyhrát pro Washington první Stanley Cup v historii, se definitivně stal modlou fanoušků Capitals.

Ale v poslední době nebylo všechno jen zalité sluncem.

Moskevský rodák byl v průběhu let horlivým zastáncem ruského prezidenta Vladimira Putina. V roce 2017 vedl kampaň za Putina tím, že založil hnutí na sociálních sítích nazvané Putin Team, kde napsal: „Nikdy jsem se netajil svým postojem k našemu prezidentovi a vždy jsem ho otevřeně podporoval.“ Ruská invaze na Ukrajinu ale vrhla tuto podporu pro mnoho fanoušků do nového světla. Na svém instagramovém účtu má navíc Ovečkin pořád profilovou fotku s Putinem.

S vyjádřením po vypuknutí válečného konfliktu si dával chvilku na čas. „Je to můj prezident. Ale jak jsem řekl, nejsem v politice. Jsem sportovec. Doufám, že se vše brzy spraví. Pro obě strany je to teď těžká situace. Prosím, už žádná válka. Nezáleží na tom, kdo je ve válce – Rusko, Ukrajina, různé země – musíme žít v míru,“ řekl v únoru na tiskové konferenci.

„Viděli jsme, jak Caps selhali a viděli jsme je vyhrát... a vždy jim fandíme. Ale teď jsme rozděleni, zasáhlo to celou komunitu,“ uvedla v květnu pro The Washington Post Maryna Bajdjuková. Ukrajinka, která je prezidentkou organizace United Help Ukraine. „Jsou fanoušci, kteří říkají, že by Ovečkin měl opustit tým. Jiní zas říkají: Nevíme. A ostatní tvrdí, že podporují Ovečkina a mužstvo.“

Aktuálně převažují ti ze třetí skupiny. Zdá se, že se Ovečkin může soustředit zase jen na hokej. V sezoně se zatím trefil sedmkrát, pokud by tempo udržel, posunul by se opět na hranici 40 branek. Už potřinácté v kariéře. V historické tabulce kanonýrů mu navíc chybí jen čtrnáct tref na druhého Gordieho Howea (801 branek). A pak by následovala honba za Waynem Gretzkym a jeho dosud nedostižným rekordem 894 gólů.

„Vždycky jsem říkal, že je mým cílem zůstat celou kariéru v jednom týmu. Samozřejmě mám štěstí, že mohu dosáhnout na takové mety. Je to příjemné,“ líčil Ovečkin. Jeho úloha se postupem času nemění. V sedmatřiceti letech je stále při plné síle. „Musím dělat svou práci, musím hrát dobře. A musím dávat góly,“ prohlásil.

V červenci 2021 podepsal pětileté prodloužení kontraktu ve výši 47 milionů dolarů, ve Washingtonu by tak měl hrát až do roku 2025/26. Včetně aktuální sezony má tedy před sebou ještě čtyři ročníky. A reálnou šanci překonat i Gretzkého.

nejlepší střelci v historii NHL 1. Wayne Gretzky 894

2. Gordie Howe 801

3. Alexandr Ovečkin 787

4. Jaromír Jágr 766

5. Brett Hull 741 nejvíc gólů za jeden klub 1. Alexandr Ovečkin (Washington) 787

2. Gordie Howe (Detroit) 786

3. Steve Yzerman (Detroit) 692

4. Mario Lemieux (Pittsburgh) 690

5. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 625

