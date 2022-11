Detroit jede! Kubalík pálil ostrými, Hronek nejlepší v cenné statistice

Hokejisté Detroit Red Wings oslavují vítězství na hřišti New York Rangers, které zařídil Dominik Kubalík • Reuters

V Detroitu to šlape. Čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů tentokráte vystřelil v prodloužení na ledě New York Rangers Dominik Kubalík. Red Wings tak brali bod navíc za výhru 3:2. Plzeňský odchovanec patří k ústředním postavám začátku sezony a nové éry červenobílých. Ten Kubalík, který byl po minulém ročníku takřka na odstřel v Chicagu. Nyní se i díky jeho práci Detroit vyhřívá v úplně jiných tabulkových patrech, než býval v posledních letech zvyklý.

Na tým z města automobilů si před sezonou brousila zuby řada českých fanoušků, protože se zde vedle Bostonu vytvořila nejpočetnější česká kolonie. Rudá křídla byla přistřihnuta hned ze startu soutěže, kdy se ukázalo, že bude ze známých důvodů absentovat Jakub Vrána. Předpovídalo se, že právě Vrána by mohl být nejproduktivnějším našincem týmu. Chyba! Po přesunu ze Chicaga prožívá malou osobní renesanci Dominik Kubalík.

Detroitská jednaosmdesátka byla vidět i v nočním zápase na ledě Rangers, kde rozhodl přesilovkovým gólem o výhře 3:2 v prodloužení po přiťuknutí zkušeného Davida Perrona. „Skončil jsem vepředu a věděl, že Dave se na mě jen podíval a doufal jsem, že to tam prostě dá. Skončilo to v síti, takže spolupráce zafungovala dobře a jsem za to moc rád. Zasloužili jsme si vyhrát," řekl po zápase Kubalík.

Progres Red Wings je naprosto patrný. Na začátku ročníku se pohybují na místech zaručujících vstupenku do play off. Na takové prognózy je jistě brzy, ale v Detroitu v celkové zlepšení doufají a považuje se takřka za nezbytnost.

Zápas v Madison Square Garden se však pro hosty nevyvíjel dobře. Po gólech Kaapa Kakka a Miky Zibanejada šli Kubalík a spol. do šaten po dvaceti minutách s dvoubrankovým mankem.

Od druhé třetiny se hosté začali na ledě chovat zodpovědně, hráli bez faulů a přebírali otěže zápasu, což na tiskové konferenci kvitoval i kouč vítězů Derek Lalonde. „Líbí se mi, že i za stavu 0:2 jsme se drželi naší hry. Ukázali jsme trpělivost a vyspělost. Nehonili jsme puky po mantinelech a zbytečně nezmatkovali. Hráči zaslouží pochvalu.“

Jeho slova odráží současný stav věcí na straně Detroitu. Mladý tým vedení vhodně doplnilo a neokoukané pušky získaly ostruhy. Společně s Dylanem Larkinem se Kubalík dělí o pozici nejproduktivnějšího hráče týmu. Filip Hronek sice nadále není tolik viditelný směrem dopředu, jak by mnozí chtěli, ale ve velmi ceněné statistice u obránců +/- je se sedmi plusovými body nejlepším hráčem Red Wings. Naopak Filip Zadina paběrkuje a nyní se nachází ve stavu zraněných.

Dominik Kubalík se v této sezoně zlepšil už na 6 gólů a 9 asistencí ve 12 zápasech a momentálně drží pomyslnou třetí příčku mezi nejproduktivnějšími Čechy soutěže. Lépe jsou na tom jen David Pastrňák a Martin Nečas.

TOP 10 NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH ČECHŮ V NHL 2022/23:

JMÉNO KLUB BODY POŘADÍ V BODOVÁNÍ NHL David Pastrňák Boston 8+11 5. Martin Nečas Carolina 7+10 8. Dominik Kubalík Detroit 6+9 22. Tomáš Hertl San Jose 2+9 69. David Krejčí Boston 2+6 137. Pavel Zacha Boston 2+5 170. Filip Hronek Detroit 0+7 183. Jakub Voráček Columbus 1+5 229. David Kämpf Toronto 3+2 248. Jan Rutta Pittsburgh 2+2 311.